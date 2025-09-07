Россияне убили 4 и ранили 44 украинца во время самой масштабной атаки

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в результате самой массированной атаки России на Украину погибли четыре человека и более 44 мирных жителей получили ранения.

Зеленский рассказал о последствиях новой атаки РФ

К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Наши спасатели и экстренные службы все еще ликвидируют последствия атаки по всей стране. Владимир Зеленский Президент Украины

На фоне этой трагедии глава государства провел переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

В центре внимания сторон был именно жесткий ночной российский обстрел, приведший к ужасным последствиям.

Зеленский и Макрон договорились о совместных дипломатических усилиях, дальнейших шагах и контактах с партнерами для обеспечения надлежащего ответа.

Вместе с Францией готовим новые меры по укреплению нашей обороны, — подчеркнул президент Украины. Поделиться

Что важно понимать, по состоянию на 12:52 7 сентября известно уже о трех погибших жителях Киева в результате нового масштабного удара российских захватчиков. Под завалами могут быть гражданские.