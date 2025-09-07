Россияне убили 4 и ранили 44 украинца во время самой масштабной атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили 4 и ранили 44 украинца во время самой масштабной атаки

Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о последствиях новой атаки РФ
Read in English
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в результате самой массированной атаки России на Украину погибли четыре человека и более 44 мирных жителей получили ранения.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном по этому поводу.
  • Главы двух стран договорились о совместных действиях на фоне последних событий.

Зеленский рассказал о последствиях новой атаки РФ

К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Наши спасатели и экстренные службы все еще ликвидируют последствия атаки по всей стране.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На фоне этой трагедии глава государства провел переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

В центре внимания сторон был именно жесткий ночной российский обстрел, приведший к ужасным последствиям.

Зеленский и Макрон договорились о совместных дипломатических усилиях, дальнейших шагах и контактах с партнерами для обеспечения надлежащего ответа.

Вместе с Францией готовим новые меры по укреплению нашей обороны, — подчеркнул президент Украины.

Что важно понимать, по состоянию на 12:52 7 сентября известно уже о трех погибших жителях Киева в результате нового масштабного удара российских захватчиков. Под завалами могут быть гражданские.

Кроме того, известно еще о не менее 20 пострадавших в столице.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Россия может атаковать Европу — прогноз Буданова
Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве возросло количество погибших после массированной атаки РФ
КГВА
Самая масштабная атака РФ на Украину 7 сентября – какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
День военной разведки Украины. Зеленский, Буданов и Сырский обратились к народу
Владимир Зеленский
День военной разведки Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?