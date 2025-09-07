Атака России на Кабмин. Свириденко показала последствия

Глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко показала здание правительства, которое 7 сентября впервые с начала войны было повреждено в результате самой массированной атаки российских захватчиков.
Главные тезисы
- Глава правительства призывает к увеличению систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры Украины.
- Необходимо усилить санкционное давление на Россию, чтобы лишить военную машину Кремля ресурсов.
Свириденко обратилась к международному сообществу
Глава правительства официально подтвердила, что никто не пострадал, а пожар уже был потушен.
По словам Юлии Свириденко, работа Кабинета министров Украины не будет остановлена из-за разрушения.
Она еще раз повторила, что Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы.
7 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что в результате самой массированной атаки России на Украину погибли четыре человека и более 44 мирных жителей получили ранения.
Что важно понимать, под завалами до сих пор могут находиться гражданские, поэтому количество жертв может возрасти.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-