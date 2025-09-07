Атака России на Кабмин. Свириденко показала последствия

Глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко показала здание правительства, которое 7 сентября впервые с начала войны было повреждено в результате самой массированной атаки российских захватчиков.

Свириденко обратилась к международному сообществу

Глава правительства официально подтвердила, что никто не пострадал, а пожар уже был потушен.

По словам Юлии Свириденко, работа Кабинета министров Украины не будет остановлена из-за разрушения.

Я призываю наших партнеров и все государства мира превратить разочарование действиями России в эффективную помощь для Украины — не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Она еще раз повторила, что Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы.

Усилите санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины, — призвала Юлия Свириденко. Поделиться

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

7 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что в результате самой массированной атаки России на Украину погибли четыре человека и более 44 мирных жителей получили ранения.

Что важно понимать, под завалами до сих пор могут находиться гражданские, поэтому количество жертв может возрасти.