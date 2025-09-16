Мощная "бавовна" накрыла Саратовский НПЗ в России

Ночью 16 сентября подразделения Сил обороны Украины успешно нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится в России. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
- Саратовский НПЗ производит разные виды нефтепродуктов, в частности бензин, дизельное топливо и мазут.
- Он обеспечивает потребности армии РФ и имеет стратегическое значение для врага.
Саратовский НПЗ снова под ударом
Кроме того, указано, что в районе объекта начали греметь мощные взрывы, а также вспыхнул пожар.
По словам украинских воинов, последствия атаки уточняются.
Что важно понимать, Саратовский НПЗ активно занимается производством бензина, дизельного горючего, мазута, а также разных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и т.д.
В общей сложности речь идет о более чем 20 видах нефтепродуктов.
Согласно данным Генштаба ВСУ, объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн.
Более того, указано, что этот НПЗ привлечен к обеспечению потребностей армии РФ.
