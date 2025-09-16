Мощная "бавовна" накрыла Саратовский НПЗ в России
Мощная "бавовна" накрыла Саратовский НПЗ в России

Генштаб ВСУ
Ночью 16 сентября подразделения Сил обороны Украины успешно нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится в России. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

  • Саратовский НПЗ производит разные виды нефтепродуктов, в частности бензин, дизельное топливо и мазут.
  • Он обеспечивает потребности армии РФ и имеет стратегическое значение для врага.

В ночь на 16 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (Саратовская область РФ), — сказано в официальном заявлении Генштаба ВСУ.

Кроме того, указано, что в районе объекта начали греметь мощные взрывы, а также вспыхнул пожар.

По словам украинских воинов, последствия атаки уточняются.

Что важно понимать, Саратовский НПЗ активно занимается производством бензина, дизельного горючего, мазута, а также разных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и т.д.

В общей сложности речь идет о более чем 20 видах нефтепродуктов.

Согласно данным Генштаба ВСУ, объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн.

Более того, указано, что этот НПЗ привлечен к обеспечению потребностей армии РФ.

Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, в частности, ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует. Слава Украине!

ВСУ

