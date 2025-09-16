"Война закончится через 60-90 дней". США нашли способ остановить Путина
"Война закончится через 60-90 дней". США нашли способ остановить Путина

США предлагают Европе действовать слаженно
Источник:  Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент уверяет международное сообщество, что война России против Украины завершится за считанные месяцы, если Европа присоединится к пошлинам Штатов против стран, закупающих российскую нефть. По мнению команды Дональда Трампа, только такой подход поможет остановить диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • США предлагают жесткие санкции против российских предприятий при условии сотрудничества Европы в этом вопросе.
  • Введение Европой вторичных пошлин на российскую нефть может привести к быстрому завершению войны.

США предлагают Европе действовать слаженно

Глава Минфина США настаивает на том, чтобы европейские союзники играли более активную роль в сокращении доходов Кремля от продажи нефти.

Бессент также четко дал понять, что Вашингтон не собирается вводить тарифы против Китая, если этого не сделает Брюссель.

Ни для кого не секрет, что США уже ввели пошлины на индийские товары, а Трамп добивается поддержки Европы для своих дальнейших шагов на этом пути.

На фоне последних событий официальный Пекин цинично заявил, что закупка нефти для Китая является "суверенным вопросом".

Я гарантирую вам, что если Европа введет значительные вторичные пошлины на покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней, поскольку это лишит Москву основного источника доходов.

Скотт Бессент

Скотт Бессент

Глава Минфина США

Глава американского ведомства заверил, что команда Трампа настроена сотрудничать с Брюсселем в целях рассмотрения более жестких санкций против российских предприятий, в том числе "Роснефть" и "Лукойл".

