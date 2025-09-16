"Нет желания". ЕС не собирается выполнять требование Трампа касательно РФ

Инсайдеры издания Politico в Евросоюзе утверждают, что официальный Брюссель не настроен прямо сейчас отказываться от закупок российской нефти, несмотря на давление со стороны команды президента США Дональда Трампа.

ЕС продолжит покупать российскую нефть

По словам одного из анонимных источников, который проводит переговоры со странами-членами по отказу от российского газа, желания отказываться от российской нефти до 2027 года почти нет.

Странам-членам (ЕС, — ред.) нужно время, чтобы приспособиться и найти альтернативный источник, — заявил еще один инсайдер. Поделиться

Ни для кого не секрет, что официальный Брюссель уже предложил законопроект для постепенного отказа от импорта российских нефти и газа до 1 января 2028 года. Однако на его реализацию действительно уйдут годы.

4 сентября американский лидер США Дональд Трамп выдвинул Евросоюзу четкий ультиматум: блок должен прекратить покупать российскую нефть, продажа которой позволяет Путину вести войну против Украины.