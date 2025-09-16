"Нет желания". ЕС не собирается выполнять требование Трампа касательно РФ
"Нет желания". ЕС не собирается выполнять требование Трампа касательно РФ

Трамп
Источник:  Politico

Инсайдеры издания Politico в Евросоюзе утверждают, что официальный Брюссель не настроен прямо сейчас отказываться от закупок российской нефти, несмотря на давление со стороны команды президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • ЕС намерен продолжать покупать российскую нефть еще несколько лет.
  • Тем не менее, блок хочет договориться с Венгрией и Словакией о сокращении этого периода.

ЕС продолжит покупать российскую нефть

По словам одного из анонимных источников, который проводит переговоры со странами-членами по отказу от российского газа, желания отказываться от российской нефти до 2027 года почти нет.

Странам-членам (ЕС, — ред.) нужно время, чтобы приспособиться и найти альтернативный источник, — заявил еще один инсайдер.

Ни для кого не секрет, что официальный Брюссель уже предложил законопроект для постепенного отказа от импорта российских нефти и газа до 1 января 2028 года. Однако на его реализацию действительно уйдут годы.

4 сентября американский лидер США Дональд Трамп выдвинул Евросоюзу четкий ультиматум: блок должен прекратить покупать российскую нефть, продажа которой позволяет Путину вести войну против Украины.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен начнет переговоры с Венгрией и Словакией в ближайшие недели в рамках своего плана REPowerEU, направленного на прекращение закупок российских энергоносителей. Это произошло после призывов Трампа.

