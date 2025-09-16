Президент Польщі Навроцький наказав готуватися до війни з Росією
Президент Польщі Навроцький наказав готуватися до війни з Росією

Навроцький усвідомив масштаб загрози з боку РФ
Джерело:  Bild

Новий президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що його країна повинна готуватися до потенційної війни проти РФ. Однак, за його словами, це важливо робити спільно з усіма іншими членами НАТО.

Головні тези:

  • Польський лідер вважає вторгнення російських дронів у повітряний простір країни цілеспрямованою атакою з боку Кремля.
  • Навроцький підтримує вимогу президента США щодо припинення імпорту нафти з Росії.

Навроцький усвідомив масштаб загрози з боку РФ

Лідер Польщі відвідав з офіційним візитом Німеччину після того, як російські дрони здійснили вторгнення в повітряний простір його країни.

На переконання Навроцького, настав час серйозно готуватися до війни, поки не стало надто пізно.

Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб бути готовими до війни. Бо це єдиний спосіб забезпечити мир.

Кароль Навроцький

Кароль Навроцький

Президент Польщі

Він також публічно підтвердив, що вважає вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі цілеспрямованою атакою, яку спланував Кремль.

Навроцький закликає зробити все можливе, що подібного більше не сталося.

НАТО буде ще краще підготовленим, — запевнив польський лідер.

Він також додав, що підтримує вимогу президента США Дональда Трампа, щоб члени НАТО припинили весь імпорт нафти з Росії.

Всі країни, які прагнуть миру і свободи, повинні відмовитися від субсидування Російської Федерації, — зажадав Навроцький.

