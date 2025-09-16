Президент Польщі Навроцький наказав готуватися до війни з Росією

Новий президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що його країна повинна готуватися до потенційної війни проти РФ. Однак, за його словами, це важливо робити спільно з усіма іншими членами НАТО.
Головні тези:
- Польський лідер вважає вторгнення російських дронів у повітряний простір країни цілеспрямованою атакою з боку Кремля.
- Навроцький підтримує вимогу президента США щодо припинення імпорту нафти з Росії.
Навроцький усвідомив масштаб загрози з боку РФ
Лідер Польщі відвідав з офіційним візитом Німеччину після того, як російські дрони здійснили вторгнення в повітряний простір його країни.
На переконання Навроцького, настав час серйозно готуватися до війни, поки не стало надто пізно.
Він також публічно підтвердив, що вважає вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі цілеспрямованою атакою, яку спланував Кремль.
Навроцький закликає зробити все можливе, що подібного більше не сталося.
Він також додав, що підтримує вимогу президента США Дональда Трампа, щоб члени НАТО припинили весь імпорт нафти з Росії.
