Президент Польщі Навроцький наказав готуватися до війни з Росією

Новий президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що його країна повинна готуватися до потенційної війни проти РФ. Однак, за його словами, це важливо робити спільно з усіма іншими членами НАТО.

Навроцький усвідомив масштаб загрози з боку РФ

Лідер Польщі відвідав з офіційним візитом Німеччину після того, як російські дрони здійснили вторгнення в повітряний простір його країни.

На переконання Навроцького, настав час серйозно готуватися до війни, поки не стало надто пізно.

Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб бути готовими до війни. Бо це єдиний спосіб забезпечити мир. Кароль Навроцький Президент Польщі

Він також публічно підтвердив, що вважає вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі цілеспрямованою атакою, яку спланував Кремль.

Навроцький закликає зробити все можливе, що подібного більше не сталося.

НАТО буде ще краще підготовленим, — запевнив польський лідер. Поширити

Він також додав, що підтримує вимогу президента США Дональда Трампа, щоб члени НАТО припинили весь імпорт нафти з Росії.