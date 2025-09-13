Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський розкритикував владу Угорщини через її вето на шляху України до Європейського Союзу. Він вимагає від команди Віктора Орбана розблокувати українську євроінтеграцію.

Сікорський закликає Угорщину отямитися

Очільник МЗС Польщі, який знаходився з офіційним візитом у Києві, пообіцяв, що його країна буде тісно співпрацювати з датським головуванням у ЄС, щоб розширення Євросоюзу за рахунок Молдови та України залишалося пріоритетом на порядку денному.

Ми закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів щодо першого кластера. Ми з нетерпінням чекаємо на прийняття України до сім'ї ЄС. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

На переконання Радослава Сікорського, винятково скоординований тиск на Угорщину може дійсно дати плоди.

До слова, нещодавно стало відомо, що офіційний Брюссель знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою.

Це може статися без здійснення такого кроку щодо України. Однак згодом стало відомо, що підтримка цієї ідеї знову ослабла.

Що також цікаво, нещодавно російський диктатор Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що країна-агресорка, мовляв, не заперечує вступу України до ЄС.

Однак Угорщина, яка є проросійською країною, заявила, що не змінить свою позицію з цього приводу.