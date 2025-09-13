Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский подверг критике власти Венгрии из-за ее вето на пути Украины в Европейский Союз. Он потребовал от команды Виктора Орбана разблокировать украинскую евроинтеграцию.
Главные тезисы
- Польша настроена на борьбу за членство Украины в ЕС.
- Венгрия четко дала понять, что не изменит свою позицию.
Сикорский призывает Венгрию прийти в себя
Глава МИД Польши, который находился с официальным визитом в Киеве, пообещал, что его страна будет тесно сотрудничать с датским председательством в ЕС, чтобы расширение Евросоюза за счет Молдовы и Украины оставалось приоритетом в повестке дня.
По убеждению Радослава Сикорского, исключительно скоординированное давление на Венгрию может действительно принести плоды.
Кстати, недавно стало известно, что официальный Брюссель снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой.
Это может произойти без осуществления такого шага по отношению к Украине. Однако впоследствии стало известно, что поддержка этой идеи снова ослабла.
Что интересно, недавно российский диктатор Владимир Путин четко дал понять, что страна-агрессорка, мол, не отрицает вступления Украины в ЕС.
Однако Венгрия, пророссийская страна, заявила, что не изменит свою позицию по этому поводу.
