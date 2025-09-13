Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский подверг критике власти Венгрии из-за ее вето на пути Украины в Европейский Союз. Он потребовал от команды Виктора Орбана разблокировать украинскую евроинтеграцию.

Сикорский призывает Венгрию прийти в себя

Глава МИД Польши, который находился с официальным визитом в Киеве, пообещал, что его страна будет тесно сотрудничать с датским председательством в ЕС, чтобы расширение Евросоюза за счет Молдовы и Украины оставалось приоритетом в повестке дня.

Мы призываем Венгрию отменить вето по поводу начала переговоров по первому кластеру. Мы с нетерпением ждем принятия Украины в семью ЕС. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

По убеждению Радослава Сикорского, исключительно скоординированное давление на Венгрию может действительно принести плоды.

Кстати, недавно стало известно, что официальный Брюссель снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой.

Это может произойти без осуществления такого шага по отношению к Украине. Однако впоследствии стало известно, что поддержка этой идеи снова ослабла.

Что интересно, недавно российский диктатор Владимир Путин четко дал понять, что страна-агрессорка, мол, не отрицает вступления Украины в ЕС.

Однако Венгрия, пророссийская страна, заявила, что не изменит свою позицию по этому поводу.