Президент Польши Навроцкий приказал готовиться к войне с Россией
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Польши Навроцкий приказал готовиться к войне с Россией

Навроцкий осознал масштаб угрозы со стороны РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  Bild

Новый президент Польши Кароль Навроцкий считает, что его страна должна готовиться к потенциальной войне против России. Однако, по его словам, это важно делать вместе со всеми остальными членами НАТО.

Главные тезисы

  • Польский лидер считает вторжение российских дронов в воздушное пространство страны целенаправленной атакой со стороны Кремля.
  • Навроцкий поддерживает требование президента США касательно прекращения импорта нефти из России.

Навроцкий осознал масштаб угрозы со стороны РФ

Лидер Польши посетил с официальным визитом Германию после того, как российские дроны совершили вторжение в воздушное пространство его страны.

По убеждению Навроцкого, пришло время серьезно готовиться к войне, пока не стало слишком поздно.

Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы быть готовыми к войне. Ибо это единственный способ обеспечить мир.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Президент Польши

Он также публично подтвердил, что считает вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши целенаправленной атакой, спланированной Кремлем.

Навроцкий призывает сделать все возможное, что подобного больше не произошло.

НАТО будет еще лучше подготовлен, — заверил польский лидер.

Он также добавил, что поддерживает требование президента США Дональда Трампа, чтобы члены НАТО прекратили весь импорт нефти из России.

Все страны, стремящиеся к миру и свободе, должны отказаться от субсидирования Российской Федерации, — потребовал Навроцкий.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша и Латвия закрыли воздушное пространство у границ на фоне провокаций РФ
граница
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Польша выдвинула требование Венгрии
Сикорский призывает Венгрию прийти в себя
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша готовится к возможной агрессии России — тысячи добровольцев проходят обучение
Польша

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?