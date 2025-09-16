Президент Польши Навроцкий приказал готовиться к войне с Россией

Новый президент Польши Кароль Навроцкий считает, что его страна должна готовиться к потенциальной войне против России. Однако, по его словам, это важно делать вместе со всеми остальными членами НАТО.

Навроцкий осознал масштаб угрозы со стороны РФ

Лидер Польши посетил с официальным визитом Германию после того, как российские дроны совершили вторжение в воздушное пространство его страны.

По убеждению Навроцкого, пришло время серьезно готовиться к войне, пока не стало слишком поздно.

Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы быть готовыми к войне. Ибо это единственный способ обеспечить мир. Кароль Навроцкий Президент Польши

Он также публично подтвердил, что считает вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши целенаправленной атакой, спланированной Кремлем.

Навроцкий призывает сделать все возможное, что подобного больше не произошло.

НАТО будет еще лучше подготовлен, — заверил польский лидер. Поделиться

Он также добавил, что поддерживает требование президента США Дональда Трампа, чтобы члены НАТО прекратили весь импорт нефти из России.