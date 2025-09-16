Президент Польши Навроцкий приказал готовиться к войне с Россией

Новый президент Польши Кароль Навроцкий считает, что его страна должна готовиться к потенциальной войне против России. Однако, по его словам, это важно делать вместе со всеми остальными членами НАТО.
Главные тезисы
- Польский лидер считает вторжение российских дронов в воздушное пространство страны целенаправленной атакой со стороны Кремля.
- Навроцкий поддерживает требование президента США касательно прекращения импорта нефти из России.
Навроцкий осознал масштаб угрозы со стороны РФ
Лидер Польши посетил с официальным визитом Германию после того, как российские дроны совершили вторжение в воздушное пространство его страны.
По убеждению Навроцкого, пришло время серьезно готовиться к войне, пока не стало слишком поздно.
Он также публично подтвердил, что считает вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши целенаправленной атакой, спланированной Кремлем.
Навроцкий призывает сделать все возможное, что подобного больше не произошло.
Он также добавил, что поддерживает требование президента США Дональда Трампа, чтобы члены НАТО прекратили весь импорт нефти из России.
