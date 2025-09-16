"Последствия неизбежны". В Сенате США пригрозили Венгрии и Словакии
Категория
Экономика
Дата публикации

"Последствия неизбежны". В Сенате США пригрозили Венгрии и Словакии

США усиливают давление на Венгрию и Словакию
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Как предупредил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, Венгрия и Словакия ощутят на себе неизбежные последствия, если, наконец, не откажутся от покупки российской нефти.

Главные тезисы

  • Президент США потребовал от Европы прекратить закупку российской нефти.
  • Если этого не произойдет, команда Трампа готова вмешаться.

США усиливают давление на Венгрию и Словакию

По убеждению сенатора Грэма, президент США действительно прав, когда требует у Европы прекратить покупку российской нефти.

Республиканец также добавил, что страны ЕС уже существенно минимизировали закупки российской нефти и газа, и это "хорошая новость".

Что касается закупок российской нефти, то сейчас они практически сводятся к Венгрии и Словакии. Я надеюсь и ожидаю, что они скоро примут меры, чтобы помочь нам положить конец этой кровавой бойне. В противном случае, последствия будут неизбежны.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Американский сенатор-республиканец

Как уже упоминалось ранее, американский лидер Дональд Трамп публично пообещал, что введет жесткие санкции против России, если это сделают все члены НАТО, а также остановят закупки российской нефти.

На фоне последних событий президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США наконец занять "четко выраженную позицию" по поводу санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить Путина и войну.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Туск бьет тревогу из-за волны пророссийских настроений в Польше
Туск озвучил важное предупреждение
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Нет желания". ЕС не собирается выполнять требование Трампа касательно РФ
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Польши Навроцкий приказал готовиться к войне с Россией
Навроцкий осознал масштаб угрозы со стороны РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?