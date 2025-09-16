Как предупредил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, Венгрия и Словакия ощутят на себе неизбежные последствия, если, наконец, не откажутся от покупки российской нефти.

США усиливают давление на Венгрию и Словакию

По убеждению сенатора Грэма, президент США действительно прав, когда требует у Европы прекратить покупку российской нефти.

Республиканец также добавил, что страны ЕС уже существенно минимизировали закупки российской нефти и газа, и это "хорошая новость".

Что касается закупок российской нефти, то сейчас они практически сводятся к Венгрии и Словакии. Я надеюсь и ожидаю, что они скоро примут меры, чтобы помочь нам положить конец этой кровавой бойне. В противном случае, последствия будут неизбежны. Линдси Грэм Американский сенатор-республиканец

Как уже упоминалось ранее, американский лидер Дональд Трамп публично пообещал, что введет жесткие санкции против России, если это сделают все члены НАТО, а также остановят закупки российской нефти.