"Последствия неизбежны". В Сенате США пригрозили Венгрии и Словакии

Как предупредил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, Венгрия и Словакия ощутят на себе неизбежные последствия, если, наконец, не откажутся от покупки российской нефти.
Главные тезисы
- Президент США потребовал от Европы прекратить закупку российской нефти.
- Если этого не произойдет, команда Трампа готова вмешаться.
США усиливают давление на Венгрию и Словакию
По убеждению сенатора Грэма, президент США действительно прав, когда требует у Европы прекратить покупку российской нефти.
Республиканец также добавил, что страны ЕС уже существенно минимизировали закупки российской нефти и газа, и это "хорошая новость".
Как уже упоминалось ранее, американский лидер Дональд Трамп публично пообещал, что введет жесткие санкции против России, если это сделают все члены НАТО, а также остановят закупки российской нефти.
На фоне последних событий президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США наконец занять "четко выраженную позицию" по поводу санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить Путина и войну.
