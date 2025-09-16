ЕС отложил презентацию новых санкций против РФ — известна причина
ЕС отложил презентацию новых санкций против РФ — известна причина

ЕС слышит и реагирует на требования Трампа
Источник:  Bloomberg

Согласно данным СМИ, официальный Брюссель отсрочил представление своего 19-го пакета санкций против России после того, как американский лидер Дональд Трамп потребовал от Европы более жестких мер по сдерживанию страны-агрессорки.

  • Под влиянием Трампа страны Европы приступили к работе над новым пакетом санкций.
  • По предварительным данным, на его завершение понадобится несколько недель.

ЕС слышит и реагирует на требования Трампа

Как удалось узнать журналистам, Еврокомиссия намерена предоставить новый пакет санкций на заседании дипломатов ЕС 17 сентября.

Однако планы Брюсселя резко изменились, когда глава Белого дома начал давить на своих союзников из "Группы семи".

Дональд Трамп потребовал ввести 100% тарифы для Китая и Индии на закупку российской нефти, а также прибегнуть к другим жестким механизмам, чтобы подтолкнуть диктатора Путина к переговорам.

На фоне последних событий "Большая семерка" начала работать над новым пакетом санкций — на завершение этого процесса понадобится несколько недель.

До сих пор Трамп воздерживался от введения прямых санкций против России, несмотря на то, что он нарушил несколько установленных им самим сроков, а Путин до сих пор отказывается вести переговоры о прекращении войны.

В СМИ также распространяется информация о том, что пока ЕС не намерен полностью отказываться от российской нефти, как этого потребовал президент США.

