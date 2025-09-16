Вступление Украины в ЕС. Дания предлагает революционный сценарий

Дания, председательствующая в Евросоюзе, хочет применить инструменты, чтобы запустить процесс вступления Украины в блок без открытия кластеров. Такого не было никогда раньше, потому официальный Копенгаген предлагает действительно революционный сценарий.

Дания будет добиваться быстрого вступления Украины в ЕС

С комментарием по этому поводу выступила министр Дании по делам Европы Мари Бьерре.

Она официально подтвердила, что страна разрабатывает политические и практические инструменты, которые откроют возможность продолжать евроинтеграцию Украины, не открывая переговорные кластеры.

Мы все еще давим на Венгрию. Нашей начальной целью остается открытие первого кластера и, желательно, и других кластеров, — подчеркнула Бьерре. Поделиться

По ее словам, официальный Киев был готов открыть все кластеры в 2025 году, как и Еврокомиссия.

Однако прогрессу традиционно мешают власти Венгрии, которые являются пророссийской силой в Евросоюзе.