Вступление Украины в ЕС. Дания предлагает революционный сценарий

Дания, председательствующая в Евросоюзе, хочет применить инструменты, чтобы запустить процесс вступления Украины в блок без открытия кластеров. Такого не было никогда раньше, потому официальный Копенгаген предлагает действительно революционный сценарий.
Главные тезисы
- Дания ищет для Украины альтернативные пути евроинтеграции.
- Члены ЕС все еще не оставляют попыток договориться с Венгрией.
Дания будет добиваться быстрого вступления Украины в ЕС
С комментарием по этому поводу выступила министр Дании по делам Европы Мари Бьерре.
Она официально подтвердила, что страна разрабатывает политические и практические инструменты, которые откроют возможность продолжать евроинтеграцию Украины, не открывая переговорные кластеры.
По ее словам, официальный Киев был готов открыть все кластеры в 2025 году, как и Еврокомиссия.
Однако прогрессу традиционно мешают власти Венгрии, которые являются пророссийской силой в Евросоюзе.
