Вступление Украины в ЕС. Дания предлагает революционный сценарий
Категория
Политика
Дата публикации

Вступление Украины в ЕС. Дания предлагает революционный сценарий

Дания будет добиваться быстрого вступления Украины в ЕС
Read in English
Читати українською

Дания, председательствующая в Евросоюзе, хочет применить инструменты, чтобы запустить процесс вступления Украины в блок без открытия кластеров. Такого не было никогда раньше, потому официальный Копенгаген предлагает действительно революционный сценарий.

Главные тезисы

  • Дания ищет для Украины альтернативные пути евроинтеграции.
  • Члены ЕС все еще не оставляют попыток договориться с Венгрией.

Дания будет добиваться быстрого вступления Украины в ЕС

С комментарием по этому поводу выступила министр Дании по делам Европы Мари Бьерре.

Она официально подтвердила, что страна разрабатывает политические и практические инструменты, которые откроют возможность продолжать евроинтеграцию Украины, не открывая переговорные кластеры.

Мы все еще давим на Венгрию. Нашей начальной целью остается открытие первого кластера и, желательно, и других кластеров, — подчеркнула Бьерре.

По ее словам, официальный Киев был готов открыть все кластеры в 2025 году, как и Еврокомиссия.

Однако прогрессу традиционно мешают власти Венгрии, которые являются пророссийской силой в Евросоюзе.

Поэтому мы одновременно работаем над другими политическими или практическими мерами, чтобы понять, как можно продвинуть переговорный процесс вперед без формального открытия кластеров, помогая Украине проводить необходимые реформы, — заявила Мари Бьерре.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия предает Путина под давлением Евросоюза
Венгрия начинает отдаляться от России
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз планирует усилить визовый режим для россиян
Что известно о плане Евросоюза
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Нет желания". ЕС не собирается выполнять требование Трампа касательно РФ
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?