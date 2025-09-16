Вступ України в ЄС. Данія пропонує революційний сценарій

Данія, яка наразі головує в Євросоюзі, хоче застосувати інструменти, щоб запустити процес вступу України у блок без відкриття кластерів. Такого не було ніколи раніше, тому офіційний Копенгаген пропонує дійсно революційний сценарій.
Головні тези:
- Данія шукає для України альтернативні шляхи євроінтеграції.
- Члени ЄС все ще не полишають спроб домовитися з Угорщиною.
Данія буде добиватися швидкого вступу України в ЄС
З коментарем з цього приводу виступила міністерка Данії у справах Європи Марі Б’єрре.
Вона офіційно підтвердила, що її країна розробляє політичні та практичні інструменти, що відкриють можливість продовжувати євроінтеграцію України, не відкриваючи перемовні кластери.
За її словами, офіційний Київ був би готовий відкрити всі кластери у 2025 році, як і Єврокомісія.
Однак прогресу традиційно заважає влада Угорщини, яка є проросійською силою в Євросоюзі.
