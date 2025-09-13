Євросоюз планує посилити візовий режим для росіян

Згідно з даними видання Politico, офіційний Брюссель налаштований посилити свою позицію щодо видачі віз громадянам Росії. Це відбудеться після багатьох років тиску з боку країн-членів, які розташовані уздовж східного кордону ЄС.
Головні тези:
- Незабаром будуть рекомендовані більш жорсткі обмеження на видачу віз росіянам.
- ЄС сконцентрується на вирішенні нових викликів, особливо тих, що пов'язані з ризиками для безпеки.
Що відомо про план Євросоюзу
Як стверджують інсайдери, в нових рекомендаціях для членів ЄС, які планують оприлюднити наприкінці 2025 року, будуть міститися рекомендації щодо більш жорстких обмежень на видачу віз росіянам та громадянам інших ворожих країн.
Що важливо розуміти, країни, що межують з Росією, багато років лобіювали в Брюсселі прийняття таких рекомендацій, а наразі вважають їх запізнілими.
За словами експертів, видача віз залишається відповідальністю окремих країн-членів.
Насамперед йдеться про те, що виконавча влада Єврокомісії не може накласти повну заборону на в'їзд росіян до блоку.
Однак з ключових проблем полягає в тому, що національна політика дуже різниться.
До прикладу, Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія та Литва блокують або суворо обмежують видачу віз росіянам, а Угорщина, Франція, Іспанія та Італія не припиняють видавати громадян РФ візи більш ліберально.
