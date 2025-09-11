Євросоюз активно працює над 19-им пакетом санкцій проти РФ — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що країни Євросоюзу працюють над наповненням нового пакета санкцій проти РФ на тлі вчорашньої атаки дронів РФ на Польщу.

Робота над 19-им пакетом санкцій проти РФ триває — Зеленський

Після вчорашнього цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю. Зараз триває наповнення цього пакету, зазначив Зеленський.

Пріоритети — це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми. Володимир Зеленський Президент України

Працюємо й проти різних схем обходу санкцій — готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів.

Продовжуємо й синхронізацію санкцій. Відучора в юрисдикції України запрацювали санкції Британії, які були застосовані проти Росії та повʼязаних з нею субʼєктів. Також уже синхронізовані в Україні санкції Канади та 18 пакетів санкцій Євросоюзу. Наступний етап — санкції Японії, вже цього місяця завершимо синхронізацію. Поширити

Разом з партнерами готуємо й синхронізацію санкцій України в інших юрисдикціях. Триває робота з Канадою та Британією. Від початку цього року запроваджено вже 44 пакети санкцій України проти російських юридичних і фізичних осіб, які працюють на війну, та проти повʼязаних з ними осіб з інших країн.

Серед цих санкцій обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив.