Євросоюз активно працює над 19-им пакетом санкцій проти РФ — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що країни Євросоюзу працюють над наповненням нового пакета санкцій проти РФ на тлі вчорашньої атаки дронів РФ на Польщу.
Головні тези:
- Євросоюз готується до введення нового, 19-го пакету санкцій проти РФ після атаки дронів на територію ЄС.
- Пріоритетом в санкціях буде російський банківський сектор та інфраструктура тіньового флоту.
- Україна активно синхронізує свої санкції з партнерами, включаючи США, Канаду, Британію та Євросоюз.
Робота над 19-им пакетом санкцій проти РФ триває — Зеленський
Після вчорашнього цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю. Зараз триває наповнення цього пакету, зазначив Зеленський.
Працюємо й проти різних схем обходу санкцій — готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів.
Разом з партнерами готуємо й синхронізацію санкцій України в інших юрисдикціях. Триває робота з Канадою та Британією. Від початку цього року запроваджено вже 44 пакети санкцій України проти російських юридичних і фізичних осіб, які працюють на війну, та проти повʼязаних з ними осіб з інших країн.
Серед цих санкцій обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив.
Найважливіше, що рекомендації України стають частиною санкцій партнерів. Дякую всім, хто допомагає.
