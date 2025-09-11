Євросоюз активно працює над 19-им пакетом санкцій проти РФ — Зеленський
Євросоюз активно працює над 19-им пакетом санкцій проти РФ — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що країни Євросоюзу працюють над наповненням нового пакета санкцій проти РФ на тлі вчорашньої атаки дронів РФ на Польщу.

Головні тези:

  • Євросоюз готується до введення нового, 19-го пакету санкцій проти РФ після атаки дронів на територію ЄС.
  • Пріоритетом в санкціях буде російський банківський сектор та інфраструктура тіньового флоту.
  • Україна активно синхронізує свої санкції з партнерами, включаючи США, Канаду, Британію та Євросоюз.

Робота над 19-им пакетом санкцій проти РФ триває — Зеленський

Після вчорашнього цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю. Зараз триває наповнення цього пакету, зазначив Зеленський.

Пріоритети — це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Працюємо й проти різних схем обходу санкцій — готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів.

Продовжуємо й синхронізацію санкцій. Відучора в юрисдикції України запрацювали санкції Британії, які були застосовані проти Росії та повʼязаних з нею субʼєктів. Також уже синхронізовані в Україні санкції Канади та 18 пакетів санкцій Євросоюзу. Наступний етап — санкції Японії, вже цього місяця завершимо синхронізацію.

Разом з партнерами готуємо й синхронізацію санкцій України в інших юрисдикціях. Триває робота з Канадою та Британією. Від початку цього року запроваджено вже 44 пакети санкцій України проти російських юридичних і фізичних осіб, які працюють на війну, та проти повʼязаних з ними осіб з інших країн.

Серед цих санкцій обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив.

Найважливіше, що рекомендації України стають частиною санкцій партнерів. Дякую всім, хто допомагає.

