Росія випробовує реакцію збройних сил НАТО — Зеленський про атаку дронів на Польщу
Росія випробовує реакцію збройних сил НАТО — Зеленський про атаку дронів на Польщу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на вторгнення дронами у Польщу. 

Головні тези:

  • Росія випробовує реакцію збройних сил НАТО через активність дронів у напрямку Польщі.
  • Україна готова надавати допомогу Польщі в протидії російським діянням.
  • Росія випробовує межі можливого та реакцію країн НАТО на її акції.

Світ не відреагував діями на атаку РФ по Польщі — Зеленський

Зеленський заявив, що від першої години ночі ЗСУ фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею.

Цей рух — не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни залучили для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, і з боку України вони завели, схоже, менше половини від загального числа. Прорахована російська активність. І ми бачимо, яка ситуація в підсумку — як складно було із цим упоратись.

Зеленський зазначив, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією.

Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими.

На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, — реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит.

Зеленський зауважив, що росіяни випробовують межі можливого та реакцію.

Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть. На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань.

