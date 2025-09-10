Росія випробовує реакцію збройних сил НАТО — Зеленський про атаку дронів на Польщу

Цей рух — не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни залучили для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, і з боку України вони завели, схоже, менше половини від загального числа. Прорахована російська активність. І ми бачимо, яка ситуація в підсумку — як складно було із цим упоратись.