Росія випробовує реакцію збройних сил НАТО — Зеленський про атаку дронів на Польщу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на вторгнення дронами у Польщу.
Головні тези:
- Росія випробовує реакцію збройних сил НАТО через активність дронів у напрямку Польщі.
- Україна готова надавати допомогу Польщі в протидії російським діянням.
- Росія випробовує межі можливого та реакцію країн НАТО на її акції.
Світ не відреагував діями на атаку РФ по Польщі — Зеленський
Зеленський заявив, що від першої години ночі ЗСУ фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею.
Зеленський зазначив, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією.
Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими.
Зеленський зауважив, що росіяни випробовують межі можливого та реакцію.
Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть. На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань.
