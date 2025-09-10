Атака дронів РФ на Польщу не була "навігаційною помилкою" — Пісторіус
Атака дронів РФ на Польщу не була "навігаційною помилкою" — Пісторіус

Пісторіус
Джерело:  Укрінформ

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус не вважає випадковим те, що російські бойові дрони опинилися в небі Польщі минулої ночі.

Головні тези:

  • Дрони РФ, що пролетіли через Польщу, не є випадкові, вважає Пісторіус.
  • Міністр оборони ФРН розкриває, що дрони цілеспрямовано рухалися в бік України та не мали наміру змінити маршрут.
  • Інцидент з дронами підтверджує європейську занепокоєність стосовно загроз з боку російських сил, йдеться у заяві Пісторіуса.

Пісторіус не вірить у навігаційну помилку дронів РФ над Польщею

Про це він заявив під час виступу в Бундестазі.

Немає жодних підстав вважати, що це були помилки курсу або технічні збої. Ці дрони цілеспрямовано рухалися за певним маршрутом — у бік України. Вони могли б обрати інший маршрут, але не зробили цього.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони ФРН

Як зазначив Пісторіус, за даними польської влади, йдеться про 19 дронів типу Shahed або аналогічних, які були запущені, ймовірно, з території Білорусі. Ці БпЛА були оснащені, тож у будь-який момент могла статися трагедія, наголосив міністр.

Цей інцидент, підкреслив очільник німецького Міноборони, лише підтверджує те, про що точаться розмови вже два роки: Європа «має справу з постійною загрозою з боку російських сил — у повітрі над Балтикою, у водах Балтійського моря, під водою, а також у Центральній Європі — у вигляді гібридних атак або таких провокацій».

Глава оборонного відомства запевнив, що Бундесвер готується до реагування на такі провокації, зокрема співпрацює з Польщею в межах консультацій за статтею 4 НАТО.

Ми підтримуємо цей крок, бо вважаємо його правильним. Необхідно подати чіткі сигнали.

