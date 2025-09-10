Атака дронів РФ на Польщу не була "навігаційною помилкою" — Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус не вважає випадковим те, що російські бойові дрони опинилися в небі Польщі минулої ночі.
Головні тези:
- Дрони РФ, що пролетіли через Польщу, не є випадкові, вважає Пісторіус.
- Міністр оборони ФРН розкриває, що дрони цілеспрямовано рухалися в бік України та не мали наміру змінити маршрут.
- Інцидент з дронами підтверджує європейську занепокоєність стосовно загроз з боку російських сил, йдеться у заяві Пісторіуса.
Пісторіус не вірить у навігаційну помилку дронів РФ над Польщею
Про це він заявив під час виступу в Бундестазі.
Як зазначив Пісторіус, за даними польської влади, йдеться про 19 дронів типу Shahed або аналогічних, які були запущені, ймовірно, з території Білорусі. Ці БпЛА були оснащені, тож у будь-який момент могла статися трагедія, наголосив міністр.
Цей інцидент, підкреслив очільник німецького Міноборони, лише підтверджує те, про що точаться розмови вже два роки: Європа «має справу з постійною загрозою з боку російських сил — у повітрі над Балтикою, у водах Балтійського моря, під водою, а також у Центральній Європі — у вигляді гібридних атак або таких провокацій».
Глава оборонного відомства запевнив, що Бундесвер готується до реагування на такі провокації, зокрема співпрацює з Польщею в межах консультацій за статтею 4 НАТО.
