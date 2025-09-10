Атака дронов РФ на Польшу не была "навигационной ошибкой" — Писториус

Министр обороны ФРГ Борис Писториус не считает случайным то, что российские боевые дроны оказались в небе Польши минувшей ночью.
Главные тезисы
- Министр обороны ФРГ считает, что российские дроны не случайно оказались в небе Польши, а целенаправленно перемещались в сторону Украины.
- Инцидент с дронами подтверждает обеспокоенность Европы угрозой со стороны российских сил, включая гибридные атаки и провокации.
- Польские власти сообщили о 19 дронах запущенных с территории Беларуси, которые представляли потенциальную угрозу.
Писториус не верит в навигационную ошибку дронов РФ над Польшей
Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге.
Как отметил Писториус, по данным польских властей, речь идет о 19 дронах типа Shahed или аналогичных, которые были запущены, вероятно, с территории Беларуси. Эти БПЛА были оснащены, так что в любой момент могла произойти трагедия, подчеркнул министр.
Этот инцидент, подчеркнул глава немецкого Минобороны, лишь подтверждает то, о чем ведутся разговоры уже два года: Европа «имеет дело с постоянной угрозой со стороны российских сил — в воздухе над Балтикой, в водах Балтийского моря, под водой, а также в Центральной Европе — в виде гибридных атак или таких провокаций».
Глава оборонного ведомства заверил, что Бундесвер готовится к реагированию на такие провокации, в частности, сотрудничает с Польшей в рамках консультаций по статье 4 НАТО.
