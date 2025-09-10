Атака дронов РФ на Польшу не была "навигационной ошибкой" — Писториус

Министр обороны ФРГ Борис Писториус не считает случайным то, что российские боевые дроны оказались в небе Польши минувшей ночью.

Писториус не верит в навигационную ошибку дронов РФ над Польшей

Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге.

Нет никаких оснований полагать, что это были ошибки курса или технические сбои. Эти дроны целенаправленно двигались по определенному маршруту — в сторону Украины. Они могли выбрать другой маршрут, но не сделали этого. Борис Писториус Министр обороны ФРГ

Как отметил Писториус, по данным польских властей, речь идет о 19 дронах типа Shahed или аналогичных, которые были запущены, вероятно, с территории Беларуси. Эти БПЛА были оснащены, так что в любой момент могла произойти трагедия, подчеркнул министр.

Этот инцидент, подчеркнул глава немецкого Минобороны, лишь подтверждает то, о чем ведутся разговоры уже два года: Европа «имеет дело с постоянной угрозой со стороны российских сил — в воздухе над Балтикой, в водах Балтийского моря, под водой, а также в Центральной Европе — в виде гибридных атак или таких провокаций».

Глава оборонного ведомства заверил, что Бундесвер готовится к реагированию на такие провокации, в частности, сотрудничает с Польшей в рамках консультаций по статье 4 НАТО.