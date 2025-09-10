Россия испытывает реакцию вооруженных сил НАТО — Зеленский об атаке дронов на Польшу
Россия испытывает реакцию вооруженных сил НАТО — Зеленский об атаке дронов на Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не получила жесткую реакцию глобальных лидеров на вторжение дронами в Польшу.

Главные тезисы

  • Россия направила дроны в Польшу, вызвав реакцию НАТО.
  • Украина готова помочь Польше в противодействии российским действиям.
  • Зеленский выражает разочарование в отсутствии жесткой реакции мировых лидеров на действия России.

Мир не отреагировал действиями на атаку РФ по Польше — Зеленский

Зеленский заявил, что с часу ночи ВСУ фиксировали движение российских дронов в направлении границы с Польшей.

Это движение не случайность или ошибка, а целенаправленное движение. Россияне привлекли для захода в польское воздушное пространство и нашу территорию, и территорию Беларуси. Почти два десятка дронов вошли в Польшу, и со стороны Украины они завели, похоже, меньше половины общего числа. Просчитана российская активность. И мы видим, какая ситуация в итоге — как сложно было с этим справиться.

Зеленский отметил, что Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии.

Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только общие европейские силы могут защитить. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными.

К сожалению, по состоянию на данный момент Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, реакции именно действиями. Заявлений предостаточно, а вот действий пока дефицит.

Зеленский отметил, что россияне испытывают пределы возможного и реакцию.

Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и пока не могут. На территории Беларуси начались общие с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений.

