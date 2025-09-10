Россия испытывает реакцию вооруженных сил НАТО — Зеленский об атаке дронов на Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не получила жесткую реакцию глобальных лидеров на вторжение дронами в Польшу.
Главные тезисы
- Россия направила дроны в Польшу, вызвав реакцию НАТО.
- Украина готова помочь Польше в противодействии российским действиям.
- Зеленский выражает разочарование в отсутствии жесткой реакции мировых лидеров на действия России.
Мир не отреагировал действиями на атаку РФ по Польше — Зеленский
Зеленский заявил, что с часу ночи ВСУ фиксировали движение российских дронов в направлении границы с Польшей.
Зеленский отметил, что Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии.
Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только общие европейские силы могут защитить. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными.
Зеленский отметил, что россияне испытывают пределы возможного и реакцию.
Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и пока не могут. На территории Беларуси начались общие с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений.
