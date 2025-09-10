Россия испытывает реакцию вооруженных сил НАТО — Зеленский об атаке дронов на Польшу

Это движение не случайность или ошибка, а целенаправленное движение. Россияне привлекли для захода в польское воздушное пространство и нашу территорию, и территорию Беларуси. Почти два десятка дронов вошли в Польшу, и со стороны Украины они завели, похоже, меньше половины общего числа. Просчитана российская активность. И мы видим, какая ситуация в итоге — как сложно было с этим справиться.