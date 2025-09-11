Евросоюз активно работает над 19-м пакетом санкций против РФ — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страны Евросоюза работают над наполнением нового пакета санкций против РФ на фоне вчерашней атаки дронов РФ на Польшу.

Работа над 19-м пакетом санкций против РФ продолжается.

После вчерашнего целенаправленного вторжения 19 российских дронов на территорию Евросоюза именно сильный 19 пакет санкций будет лучшим ответом. Сейчас идет наполнение этого пакета, отметил Зеленский.

Приоритеты — это российский банковский сектор и банки в странах, продолжающих торговать с Россией, и инфраструктура теневого флота, наполняющая бюджет российской войны: капитаны судов, страховщики, терминалы, используемые для отгрузки нефти, и операторы рынка, терпящие российские схемы. Владимир Зеленский Президент Украины

Работаем и против разных схем обхода санкций — готовим специальный санкционный инструмент Европы, который ограничит доступ России к определенным критическим товарам. Также продолжаются консультации между Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы объединить возможности санкционного давления, в частности, против заработков от российских энергоресурсов.

Продолжаем и синхронизацию санкций. Со вчерашнего дня в юрисдикции Украины заработали санкции Британии, которые были применены против России и связанных с ней субъектов. Также синхронизированы в Украине санкции Канады и 18 пакетов санкций Евросоюза. Следующий этап — санкции Японии, уже в этом месяце завершим синхронизацию. Поделиться

Вместе с партнерами готовим и синхронизацию санкций Украины в других юрисдикциях. Продолжается работа с Канадой и Великобританией. С начала этого года введено уже 44 пакета санкций Украины против работающих на войну российских юридических и физических лиц и против связанных с ними лиц из других стран.

Среди этих санкций ограничения против российского ВПК, схем поставки критических компонентов в Россию, заработков российского бюджета, а также против лиц, пропагандирующих войну или распространяющих российское влияние.