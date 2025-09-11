Евросоюз активно работает над 19-м пакетом санкций против РФ — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страны Евросоюза работают над наполнением нового пакета санкций против РФ на фоне вчерашней атаки дронов РФ на Польшу.
Главные тезисы
- Евросоюз активно работает над 19-м пакетом санкций против России после атаки дронов на территорию ЕС.
- Приоритетом в новых санкциях станут российский банковский сектор и инфраструктура теневого флота.
- Украина синхронизирует свои действия по санкциям с партнерами, включая США, Канаду, Британию и Евросоюз.
Работа над 19-м пакетом санкций против РФ продолжается.
После вчерашнего целенаправленного вторжения 19 российских дронов на территорию Евросоюза именно сильный 19 пакет санкций будет лучшим ответом. Сейчас идет наполнение этого пакета, отметил Зеленский.
Работаем и против разных схем обхода санкций — готовим специальный санкционный инструмент Европы, который ограничит доступ России к определенным критическим товарам. Также продолжаются консультации между Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы объединить возможности санкционного давления, в частности, против заработков от российских энергоресурсов.
Вместе с партнерами готовим и синхронизацию санкций Украины в других юрисдикциях. Продолжается работа с Канадой и Великобританией. С начала этого года введено уже 44 пакета санкций Украины против работающих на войну российских юридических и физических лиц и против связанных с ними лиц из других стран.
Среди этих санкций ограничения против российского ВПК, схем поставки критических компонентов в Россию, заработков российского бюджета, а также против лиц, пропагандирующих войну или распространяющих российское влияние.
Самое важное, что рекомендации Украины становятся частью санкций партнеров. Спасибо всем, кто помогает.
