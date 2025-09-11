Евросоюз активно работает над 19-м пакетом санкций против РФ — Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации

Евросоюз активно работает над 19-м пакетом санкций против РФ — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страны Евросоюза работают над наполнением нового пакета санкций против РФ на фоне вчерашней атаки дронов РФ на Польшу.

Главные тезисы

  • Евросоюз активно работает над 19-м пакетом санкций против России после атаки дронов на территорию ЕС.
  • Приоритетом в новых санкциях станут российский банковский сектор и инфраструктура теневого флота.
  • Украина синхронизирует свои действия по санкциям с партнерами, включая США, Канаду, Британию и Евросоюз.

Работа над 19-м пакетом санкций против РФ продолжается.

После вчерашнего целенаправленного вторжения 19 российских дронов на территорию Евросоюза именно сильный 19 пакет санкций будет лучшим ответом. Сейчас идет наполнение этого пакета, отметил Зеленский.

Приоритеты — это российский банковский сектор и банки в странах, продолжающих торговать с Россией, и инфраструктура теневого флота, наполняющая бюджет российской войны: капитаны судов, страховщики, терминалы, используемые для отгрузки нефти, и операторы рынка, терпящие российские схемы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Работаем и против разных схем обхода санкций — готовим специальный санкционный инструмент Европы, который ограничит доступ России к определенным критическим товарам. Также продолжаются консультации между Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы объединить возможности санкционного давления, в частности, против заработков от российских энергоресурсов.

Продолжаем и синхронизацию санкций. Со вчерашнего дня в юрисдикции Украины заработали санкции Британии, которые были применены против России и связанных с ней субъектов. Также синхронизированы в Украине санкции Канады и 18 пакетов санкций Евросоюза. Следующий этап — санкции Японии, уже в этом месяце завершим синхронизацию.

Вместе с партнерами готовим и синхронизацию санкций Украины в других юрисдикциях. Продолжается работа с Канадой и Великобританией. С начала этого года введено уже 44 пакета санкций Украины против работающих на войну российских юридических и физических лиц и против связанных с ними лиц из других стран.

Среди этих санкций ограничения против российского ВПК, схем поставки критических компонентов в Россию, заработков российского бюджета, а также против лиц, пропагандирующих войну или распространяющих российское влияние.

Самое важное, что рекомендации Украины становятся частью санкций партнеров. Спасибо всем, кто помогает.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Это новая война". Зеленский выдвинул союзникам Украины четкое требование
Зеленский озвучил свою позицию
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на вторжение российских дронов в Польшу
Владимир Зеленский
Зеленский призвал мир не игнорировать провокации России
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия испытывает реакцию вооруженных сил НАТО — Зеленский об атаке дронов на Польшу
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?