Евросоюз планирует усилить визовый режим для россиян

Согласно данным издания Politico, официальный Брюссель настроен усилить свою позицию по выдаче виз гражданам России. Это произойдет после многих лет давления со стороны стран-членов, расположенных вдоль восточной границы ЕС.
Главные тезисы
- В скором времени будут рекомендованы более жесткие ограничения на выдачу виз россиянам.
- ЕС сконцентрируется на решении новых вызовов, особенно связанных с рисками для безопасности.
Что известно о плане Евросоюза
Как утверждают инсайдеры, в новых рекомендациях для членов ЕС, которые планируют обнародовать в конце 2025 года, будут содержаться рекомендации по более жестким ограничениям на выдачу виз россиянам и гражданам других вражеских стран.
Что важно понимать, граничащие с Россией страны многие годы лоббировали в Брюсселе принятие таких рекомендаций, а сейчас считают их запоздалыми.
По словам экспертов, выдача виз остается ответственностью отдельных стран-членов.
В первую очередь, речь идет о том, что исполнительная власть Еврокомиссии не может наложить полный запрет на въезд россиян в блок.
Однако одна из ключевых проблем заключается в том, что национальная политика очень отличается.
К примеру, Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва блокируют или строго ограничивают выдачу виз россиянам, а Венгрия, Франция, Испания и Италия не перестают выдавать гражданам РФ визы более либерально.
