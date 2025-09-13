Евросоюз планирует усилить визовый режим для россиян
Евросоюз планирует усилить визовый режим для россиян

Что известно о плане Евросоюза
Источник:  Politico

Согласно данным издания Politico, официальный Брюссель настроен усилить свою позицию по выдаче виз гражданам России. Это произойдет после многих лет давления со стороны стран-членов, расположенных вдоль восточной границы ЕС.

Главные тезисы

  • В скором времени будут рекомендованы более жесткие ограничения на выдачу виз россиянам.
  • ЕС сконцентрируется на решении новых вызовов, особенно связанных с рисками для безопасности.

Что известно о плане Евросоюза

Как утверждают инсайдеры, в новых рекомендациях для членов ЕС, которые планируют обнародовать в конце 2025 года, будут содержаться рекомендации по более жестким ограничениям на выдачу виз россиянам и гражданам других вражеских стран.

Что важно понимать, граничащие с Россией страны многие годы лоббировали в Брюсселе принятие таких рекомендаций, а сейчас считают их запоздалыми.

ЕС уже расторг соглашение об упрощении визового режима с Россией в сентябре 2022 года после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, что сделало процесс подачи заявок на получение виз более дорогим и сложным.

По словам экспертов, выдача виз остается ответственностью отдельных стран-членов.

В первую очередь, речь идет о том, что исполнительная власть Еврокомиссии не может наложить полный запрет на въезд россиян в блок.

Однако одна из ключевых проблем заключается в том, что национальная политика очень отличается.

К примеру, Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва блокируют или строго ограничивают выдачу виз россиянам, а Венгрия, Франция, Испания и Италия не перестают выдавать гражданам РФ визы более либерально.

Будущая общеевропейская стратегия, которую планируется обнародовать в декабре, не будет устанавливать обязательные правила, а скорее давать общие рекомендации, в том числе более жесткие критерии для въезжающих в Евросоюз россиян, — заявил один из инсайдеров.

