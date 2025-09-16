Как удалось узнать изданию Euractiv, Европейский альянс социалистических партий в октябре окончательно исключит партию премьер-министра Словакии Роберта Фицо "Смер" из-за ее пророссийской политики.
Главные тезисы
- Это решение означает еще большую изоляцию Фицо на европейской политической арене.
- ЕС больше не может игнорировать пророссийскую позицию премьера Словакии.
Фицо заигрался в дружбу с Кремлем
По словам инсайдеров, глава Партии европейских социалистов (ПЕС) Стефан Левен — бывший премьер-министр Швеции — выступит с предложением об исключении партии Фицо уже через месяц.
Что важно понимать, ПЕС объединяет общенациональные социалистические и социал-демократические партии из всех стран Европейской экономической зоны, а также Великобритании.
Ни для кого не секрет, что “Смер” отстранили от должности после формирования правительства с националистической партией SNS.
Журналисты обращают внимание на то, что исключение партии еще больше изолирует Фицо на европейской политической арене.
Де-факто приспешник Путина упускает шанс вернуться в мейнстрим, "где он когда-то счастливо устроился".
