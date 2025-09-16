Как удалось узнать изданию Euractiv, Европейский альянс социалистических партий в октябре окончательно исключит партию премьер-министра Словакии Роберта Фицо "Смер" из-за ее пророссийской политики.

Фицо заигрался в дружбу с Кремлем

По словам инсайдеров, глава Партии европейских социалистов (ПЕС) Стефан Левен — бывший премьер-министр Швеции — выступит с предложением об исключении партии Фицо уже через месяц.

Что важно понимать, ПЕС объединяет общенациональные социалистические и социал-демократические партии из всех стран Европейской экономической зоны, а также Великобритании.

Это решение приняли после того, как у прогрессистов лопнуло терпение относительно Фицо, сблизившегося с президентом РФ Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. Поделиться

Ни для кого не секрет, что “Смер” отстранили от должности после формирования правительства с националистической партией SNS.

Журналисты обращают внимание на то, что исключение партии еще больше изолирует Фицо на европейской политической арене.

Де-факто приспешник Путина упускает шанс вернуться в мейнстрим, "где он когда-то счастливо устроился".