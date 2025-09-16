"Слишком сильная ненависть". Трамп выдвинул Зеленскому новое требование

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден рано или поздно заключить соглашение по прекращению огня с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп выступил с новым заявлением

Глава Белого дома не спешит критиковать Путина за то, что тот срывает переговоры с украинским лидером.

Он придумал новую причину, почему встреча президентов Украины и России до сих пор не состоялась:

Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Кажется, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут находиться вдвоем, слишком сильная ненависть. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне глава Белого дома в очередной раз потребовал, чтобы европейские страны немедленно отказались от закупки российской нефти.

К слову, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм даже начал угрожать Венгрии и Словакии, которые не хотят отказываться от российских энергоносителей: