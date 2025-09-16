"Слишком сильная ненависть". Трамп выдвинул Зеленскому новое требование

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден рано или поздно заключить соглашение по прекращению огня с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Трамп утверждает, что встречи Зеленского и Трампа помешала ненависть.
- Он повторил свой ультиматум странам Евросоюза касательно РФ.
Трамп выступил с новым заявлением
Глава Белого дома не спешит критиковать Путина за то, что тот срывает переговоры с украинским лидером.
Он придумал новую причину, почему встреча президентов Украины и России до сих пор не состоялась:
На этом фоне глава Белого дома в очередной раз потребовал, чтобы европейские страны немедленно отказались от закупки российской нефти.
К слову, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм даже начал угрожать Венгрии и Словакии, которые не хотят отказываться от российских энергоносителей:
