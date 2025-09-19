Путин уволил Козака — он добивался завершения войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин официально уволил своего соратника Дмитрия Козака с должности замруководителя "администрации президента" РФ. Согласно данным иностранных СМИ, именно Козак был одним из немногих чиновников, пытавшихся склонить Путина к окончанию захватнической войны против Украины.

Козак потерял должность в команде Путина

Журналисты обратили внимание на то, что 18 сентября на сайте Кремля был опубликован указ об увольнении Дмитрия Козака.

Что важно понимать, это произошло через несколько дней после информации инсайдеров об этих планах российского диктатора.

Анонимные источники из окружения Путина утверждают, что Козак активно выступал за переговоры с Украиной и подписание мирного соглашения по завершению войны.

Фото: скриншот

С анализом данной ситуации выступил американский Институт исследования войны.

Иностранные эксперты объясняют неожиданное увольнение близкого соратника российского диктатора Дмитрия Козака разногласиями во взглядах с Владимиром Путиным.

Так, Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение об его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной. Поделиться

Что интересно, еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что именно Дмитрий Козак пытался отговорить Путина от полномасштабного вторжения в Украину.

Да, он уверял диктатора, что достиг предварительного соглашения с Киевом по поводу отказа от вступления в НАТО, однако нелегитимного президента РФ это не удовлетворило, и он бросил свои войска на Украину.

Следует также отметить, что Козак — уроженец Украины. Он родился в 1958 году в селе Бандурово Гайворонского района Кировоградской области.