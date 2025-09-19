Путин уволил Козака — он добивался завершения войны против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Путин уволил Козака — он добивался завершения войны против Украины

Козак потерял должность в команде Путина
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин официально уволил своего соратника Дмитрия Козака с должности замруководителя "администрации президента" РФ. Согласно данным иностранных СМИ, именно Козак был одним из немногих чиновников, пытавшихся склонить Путина к окончанию захватнической войны против Украины.

Главные тезисы

  • Дмитрий Козак был уволен с должности из-за конфликтных взглядов с Путиным по поводу войны против Украины.
  • Козак пытался отговорить Путина от полномасштабного вторжения в Украину, однако не удалось.

Козак потерял должность в команде Путина

Журналисты обратили внимание на то, что 18 сентября на сайте Кремля был опубликован указ об увольнении Дмитрия Козака.

Что важно понимать, это произошло через несколько дней после информации инсайдеров об этих планах российского диктатора.

Анонимные источники из окружения Путина утверждают, что Козак активно выступал за переговоры с Украиной и подписание мирного соглашения по завершению войны.

Фото: скриншот

С анализом данной ситуации выступил американский Институт исследования войны.

Иностранные эксперты объясняют неожиданное увольнение близкого соратника российского диктатора Дмитрия Козака разногласиями во взглядах с Владимиром Путиным.

Так, Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение об его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной.

Что интересно, еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что именно Дмитрий Козак пытался отговорить Путина от полномасштабного вторжения в Украину.

Да, он уверял диктатора, что достиг предварительного соглашения с Киевом по поводу отказа от вступления в НАТО, однако нелегитимного президента РФ это не удовлетворило, и он бросил свои войска на Украину.

Следует также отметить, что Козак — уроженец Украины. Он родился в 1958 году в селе Бандурово Гайворонского района Кировоградской области.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем на самом деле Путин атаковал Польшу — объяснение полковника Кэмпа
Путин имеет четкую цель касательно НАТО и Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Не проиграет эту войну". Келлог назвал ключевое преимущество Украины
Келлог уверен в мощи Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Слишком сильная ненависть". Трамп выдвинул Зеленскому новое требование
Трамп выступил с новым заявлением

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?