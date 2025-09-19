ССО поразили логистический хаб российских морпехов — видео

Ночью 18 сентября подразделения Сил специальных операций Украины нанесли мощные удары по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, который находится на российской Курщине.
Главные тезисы
- Новая успешная атака была совершена ударными дронами.
- Личный состав этой российской бригады причастен к совершению многих военных преступлений.
Что известно о новом успехе ССО
Кроме того, сообщается, что в результате удара удалось успешно поразить:
базу хранения материальных средств;
склады с боеприпасами;
место скрытого размещения вооружения и военной техники 810 бригады.
Что важно понимать, 810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает командование ССО, личный состав этой бригады напрямую причастен к совершению военных преступлений, в том числе казни украинских военнопленных.
