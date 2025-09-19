ССО поразили логистический хаб российских морпехов — видео

Ночью 18 сентября подразделения Сил специальных операций Украины нанесли мощные удары по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, который находится на российской Курщине.

Что известно о новом успехе ССО

В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области, — сказано в официальном заявлении ССО.

Кроме того, сообщается, что в результате удара удалось успешно поразить:

базу хранения материальных средств;

склады с боеприпасами;

место скрытого размещения вооружения и военной техники 810 бригады.

Что важно понимать, 810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает командование ССО, личный состав этой бригады напрямую причастен к совершению военных преступлений, в том числе казни украинских военнопленных.