ССО поразили логистический хаб российских морпехов — видео
Украина
ССО поразили логистический хаб российских морпехов — видео

ССО
Что известно о новом успехе ССО
Read in English
Читати українською

Ночью 18 сентября подразделения Сил специальных операций Украины нанесли мощные удары по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, который находится на российской Курщине.

Главные тезисы

  • Новая успешная атака была совершена ударными дронами.
  • Личный состав этой российской бригады причастен к совершению многих военных преступлений.

Что известно о новом успехе ССО

В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области, — сказано в официальном заявлении ССО.

Кроме того, сообщается, что в результате удара удалось успешно поразить:

  • базу хранения материальных средств;

  • склады с боеприпасами;

  • место скрытого размещения вооружения и военной техники 810 бригады.

Что важно понимать, 810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает командование ССО, личный состав этой бригады напрямую причастен к совершению военных преступлений, в том числе казни украинских военнопленных.

Силы специальных операций: Всегда за гранью! — отмечают украинские защитники.

