ССО уразили логістичний хаб російських морпіхів — відео
ССО уразили логістичний хаб російських морпіхів — відео

ССО
ССО
Read in English

Уночі 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали потужних ударів по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, який знаходиться на російській Курщині.

Головні тези:

  • Нову успішну атаку було здійснено ударними дронами.
  • Особовий склад цієї російської бригади причетний до скоєння багатьох воєнних злочинів.

Що відомо про новий успіх ССО

У ніч на 18 вересня 2025 року, підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області, — йдеться в офіційній заяві ССО.

Окрім того, наголошується, що внаслідок удару вдалося успішно уразити:

  • базу зберігання матеріальних засобів;

  • склади з боєприпасами;

  • місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

Що важливо розуміти, 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє командування ССО, особовий склад цієї бригади безпосередньо причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

Сили спеціальних операцій: Завжди за межею! — наголошують українські захисники.

