ССО уразили логістичний хаб російських морпіхів — відео

Уночі 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали потужних ударів по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, який знаходиться на російській Курщині.
Головні тези:
- Нову успішну атаку було здійснено ударними дронами.
- Особовий склад цієї російської бригади причетний до скоєння багатьох воєнних злочинів.
Що відомо про новий успіх ССО
Окрім того, наголошується, що внаслідок удару вдалося успішно уразити:
базу зберігання матеріальних засобів;
склади з боєприпасами;
місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.
Що важливо розуміти, 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє командування ССО, особовий склад цієї бригади безпосередньо причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.
