Сили ППО знешкодили 71 дрон під час нічної атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 18-19 вересня російські загарбники здійснювали атаку 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сили ППО вдалося успішно знешкодити більшість з них.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях.
- Повітряний бій відбувався на півночі, сході та в центрі країни.
Звіт роботи сил ППО за 18-19 вересня
Нова атака російських окупантів почалася близько 21:00 18 вересня.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-