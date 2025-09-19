Сили ППО знешкодили 71 дрон під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 71 дрон під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 18-19 вересня російські загарбники здійснювали атаку 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сили ППО вдалося успішно знешкодити більшість з них.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях.
  • Повітряний бій відбувався на півночі, сході та в центрі країни.

Звіт роботи сил ППО за 18-19 вересня

Нова атака російських окупантів почалася близько 21:00 18 вересня.

Цього разу дрони летіли з напрямків: Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Що важливо розуміти, понад 50 із них — шахеди.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває. Нова група ворожих БпЛА з північному напрямку. Тримаймо небо!Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін звільнив Козака — він добивався завершення війни проти України
Козак
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Китай змусить РФ припинити війну". Трамп назвав чітку умову
Трамп вірить у сили впливу Китаю на Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО уразили логістичний хаб російських морпіхів — відео
ССО
ССО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?