Сили ППО знешкодили 71 дрон під час нічної атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 18-19 вересня російські загарбники здійснювали атаку 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сили ППО вдалося успішно знешкодити більшість з них.

Звіт роботи сил ППО за 18-19 вересня

Нова атака російських окупантів почалася близько 21:00 18 вересня.

Цього разу дрони летіли з напрямків: Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Що важливо розуміти, понад 50 із них — шахеди.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.