Армія РФ убила 5 цивільних в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ убила 5 цивільних в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях

ДСНС України
Росіяни продовжують вбивати цивільних в Україні
Read in English

Протягом 18 та ранку 19 вересня від російських ударів найбільше потерпали Донецька, Запорізька та Харківська області України. Згідно з останніми даними, унаслідок обстрілів загинули п’ятеро цивільних, ще семеро були поранені.

Головні тези:

  • Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури: господарчі споруди, будинки, автозаправні станції та будинки культури.
  • 18 вересня росіяни вбили п’ятьох людей у Костянтинівці.

Росіяни продовжують вбивати цивільних в Україні

Вранці 19 вересня армія РФ здійснила атаку на Степногірську громаду FPV-дроном.

Ворог поранив 74-річного чоловіку, наразі його стан тяжкий.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров також повідомив, що 18 вересня російські загарбники завдали 376 ударів по 14 населених пунктах області. Наразі відомо про поранення 4 жінок.

У Харківській області під вогнем опинилися сім населених пунктів. У селі Білий Колодязь росіяни поранили 37-річного чоловіка.

Внаслідок ударів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури: у Харківському районі — господарча споруда в Малій Данилівці, у Куп’янському районі — приватний будинок у Новомиколаївці та автозаправна станція в Шевченковому, у Чугуївському районі — житловий будинок у Білому Колодязі.

У Лозівському районі армія РФ зруйнувала будинок культури й кілька складських приміщень фермерського господарства в Башилівці.

На Донеччині 18 вересня росіяни вбили п’ятьох людей у Костянтинівці, ще одна людина дістала поранення.

Що важливо розуміти, ця кількість не враховує втрати у Маріуполі та Волновасі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Китай змусить РФ припинити війну". Трамп назвав чітку умову
Трамп вірить у сили впливу Китаю на Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили 71 дрон під час нічної атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це станеться". Трамп дав Україні гучну обіцянку
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?