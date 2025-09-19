Армія РФ убила 5 цивільних в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях

Протягом 18 та ранку 19 вересня від російських ударів найбільше потерпали Донецька, Запорізька та Харківська області України. Згідно з останніми даними, унаслідок обстрілів загинули п’ятеро цивільних, ще семеро були поранені.
Головні тези:
- Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури: господарчі споруди, будинки, автозаправні станції та будинки культури.
- 18 вересня росіяни вбили п’ятьох людей у Костянтинівці.
Росіяни продовжують вбивати цивільних в Україні
Вранці 19 вересня армія РФ здійснила атаку на Степногірську громаду FPV-дроном.
Ворог поранив 74-річного чоловіку, наразі його стан тяжкий.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров також повідомив, що 18 вересня російські загарбники завдали 376 ударів по 14 населених пунктах області. Наразі відомо про поранення 4 жінок.
У Харківській області під вогнем опинилися сім населених пунктів. У селі Білий Колодязь росіяни поранили 37-річного чоловіка.
У Лозівському районі армія РФ зруйнувала будинок культури й кілька складських приміщень фермерського господарства в Башилівці.
На Донеччині 18 вересня росіяни вбили п’ятьох людей у Костянтинівці, ще одна людина дістала поранення.
Що важливо розуміти, ця кількість не враховує втрати у Маріуполі та Волновасі.
