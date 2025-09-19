"Це станеться". Трамп дав Україні гучну обіцянку
"Це станеться". Трамп дав Україні гучну обіцянку

Трамп
Джерело:  Fox News

Американський лідер Дональд Трамп публічно пообіцяв, що Сполучені Штати допоможуть забезпечити мир після завершення загарбницької війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Дональд Трамп запевнив, що Україна може розраховувати на США у забезпеченні миру.
  • Він вкотре поскаржився на стосунки Зеленського та Путіна.

Трамп допоможе зберегти мир в Україні

Після завершення війни ми допоможемо забезпечити мир. І я думаю, що в кінцевому підсумку це станеться.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами очільника Білого дому, завершення війни РФ проти України виявилося складнішим завдання, ніж він думав.

Дональд Трамп вкотре повторив, що "дуже розчарований" у російському диктаторі Володимирі Путіні.

Я думав, що найлегше буде вирішити конфлікт між Росією і Україною, завдяки моїм стосункам з президентом Путіним. Тому я розчарований, — зізнався американський лідер.

На цьому тлі Дональд Трамп традиційно почав скаржитися на стосунки українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна:

Стосунки між президентом Путіним і президентом Зеленським жахливі. Я маю на увазі, що це багато в чому залежить від стосунків. Вони дійсно не люблять один одного... Вони ненавидять один одного. Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення, — додав Трамп.

