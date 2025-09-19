"Це станеться". Трамп дав Україні гучну обіцянку

Американський лідер Дональд Трамп публічно пообіцяв, що Сполучені Штати допоможуть забезпечити мир після завершення загарбницької війни Росії проти України.
Головні тези:
- Дональд Трамп запевнив, що Україна може розраховувати на США у забезпеченні миру.
- Він вкотре поскаржився на стосунки Зеленського та Путіна.
Трамп допоможе зберегти мир в Україні
За словами очільника Білого дому, завершення війни РФ проти України виявилося складнішим завдання, ніж він думав.
Дональд Трамп вкотре повторив, що "дуже розчарований" у російському диктаторі Володимирі Путіні.
На цьому тлі Дональд Трамп традиційно почав скаржитися на стосунки українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна:
