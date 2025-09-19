"Это произойдет". Трамп дал Украине громкое обещание
"Это произойдет". Трамп дал Украине громкое обещание

Трамп поможет сохранить мир в Украине
Источник:  Fox News

Американский лидер Дональд Трамп публично пообещал, что Соединенные Штаты помогут обеспечить мир по завершении захватнической войны России против Украины.

  • Дональд Трамп заверил, что Украина может рассчитывать на США в обеспечении мира.
  • Он еще раз пожаловался на отношения Зеленского и Путина.

Трамп поможет сохранить мир в Украине

После войны мы поможем обеспечить мир. И я думаю, что в конечном счете это произойдет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам главы Белого дома, завершение войны РФ против Украины оказалось более сложной задачей, чем он думал.

Дональд Трамп еще раз повторил, что "очень разочарован" в российском диктаторе Владимире Путине.

Я думал, что легче всего будет разрешить конфликт между Россией и Украиной, благодаря моим отношениям с президентом Путиным. Поэтому я разочарован, — признался американский лидер.

На этом фоне Дональд Трамп традиционно начал жаловаться на отношения украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина:

Отношения между президентом Путиным и президентом Зеленским ужасающие. Я имею в виду, что это во многом зависит от отношений. Они действительно не любят друг друга… Они ненавидят друг друга. Увидим, что будет дальше. Я думаю, мы найдем решение, — добавил Трамп.

