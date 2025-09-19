"Это произойдет". Трамп дал Украине громкое обещание

Американский лидер Дональд Трамп публично пообещал, что Соединенные Штаты помогут обеспечить мир по завершении захватнической войны России против Украины.
Главные тезисы
- Дональд Трамп заверил, что Украина может рассчитывать на США в обеспечении мира.
- Он еще раз пожаловался на отношения Зеленского и Путина.
Трамп поможет сохранить мир в Украине
По словам главы Белого дома, завершение войны РФ против Украины оказалось более сложной задачей, чем он думал.
Дональд Трамп еще раз повторил, что "очень разочарован" в российском диктаторе Владимире Путине.
На этом фоне Дональд Трамп традиционно начал жаловаться на отношения украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина:
