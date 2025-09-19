Що насправді відбувається навколо Купʼянська — відео

10-й армійський корпус СВ ЗСУ офіційно підтвердив, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, оскільки ворог не полишає спроб захопити Купʼянськ. З цією метою росіяни стягнули сили до сіл Радьківка та Голубівка, а також намагаються просочуватися малими штурмовими групами.
Головні тези:
- Українські захисники заявляють про проведення контрдиверсійних заходів для блокування та знищення ворожих сил навколо міста.
- Ворог використовує підступну тактику, часто передягаючись у цивільний огляд.
Ситуація навколо Купʼянська — останні подробиці
10-й армійський корпус СВ ЗСУ звертає увагу на те, що Купʼянськ — стратегічна ціль для ворога.
Що важливо розуміти, російські загарбники намагаються просочуватися малими групами піхоти.
Ба більше, доволі часто вони передягаються в цивільний одяг, щоб залишатися непомітними.
За словами представників ЗСУ, у тій зоні, яку ворог цинічно називає "контрольованою", насправді ідуть бої, там проводиться робота українських штурмових груп.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-