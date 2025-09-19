Що насправді відбувається навколо Купʼянська — відео

10-й армійський корпус СВ ЗСУ офіційно підтвердив, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, оскільки ворог не полишає спроб захопити Купʼянськ. З цією метою росіяни стягнули сили до сіл Радьківка та Голубівка, а також намагаються просочуватися малими штурмовими групами.

Ситуація навколо Купʼянська — останні подробиці

10-й армійський корпус СВ ЗСУ звертає увагу на те, що Купʼянськ — стратегічна ціль для ворога.

Окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки; газогін пошкоджено й затоплено. Спроби переправ через річку Оскіл на човнах — більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами, — йдеться в заяві.

Що важливо розуміти, російські загарбники намагаються просочуватися малими групами піхоти.

Ба більше, доволі часто вони передягаються в цивільний одяг, щоб залишатися непомітними.

Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в рашистів, — наголошують українські захисники.

За словами представників ЗСУ, у тій зоні, яку ворог цинічно називає "контрольованою", насправді ідуть бої, там проводиться робота українських штурмових груп.