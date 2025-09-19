Не час просити Путіна про припинення вогню — Трамп

Американський лідер Дональд Трамп неочікувано для всіх заявив, що станом на сьогодні не час вимагати від російського диктатора Володимира Путіна згоди на припинення вогню проти України.
Головні тези:
- Американський лідер підтримує ідею зниження цін на нафту.
- Трамп вважає, що ключову роль у цьому процесі може відіграти Європи.
Трамп виступив з новою скандальною заявою
З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив в коментарі журналістам перед своїм візитом до Великої Британії, що стартував 18 вересня.
Американський лідер досі переконаний в тому, що війна Росії проти України швидко закінчиться, якщо світові ціни на нафту впадуть.
На думку американського лідера, якби Європа ввела санкції проти Китаю, який купує російську нафту, то Пекін змусив би диктатора Володимира Путіна врешті завершити війну проти України.
