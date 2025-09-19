Не час просити Путіна про припинення вогню — Трамп

Американський лідер Дональд Трамп неочікувано для всіх заявив, що станом на сьогодні не час вимагати від російського диктатора Володимира Путіна згоди на припинення вогню проти України.

Трамп виступив з новою скандальною заявою

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив в коментарі журналістам перед своїм візитом до Великої Британії, що стартував 18 вересня.

Здається, зараз ще не час просити Путіна про припинення вогню. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я вживу жорстких заходів. Потрібно й надалі знижувати ціни на нафту. Дональд Трамп Президент США

Американський лідер досі переконаний в тому, що війна Росії проти України швидко закінчиться, якщо світові ціни на нафту впадуть.

[Британський прем’єр-міністр Кір] Стармер погоджується, що Європа повинна припинити купувати нафту у Росії, — заявив Трамп вже сьогодні, на другий день свого візиту до Британії. Поширити

На думку американського лідера, якби Європа ввела санкції проти Китаю, який купує російську нафту, то Пекін змусив би диктатора Володимира Путіна врешті завершити війну проти України.