Не час просити Путіна про припинення вогню — Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації

Не час просити Путіна про припинення вогню — Трамп

Трамп
Read in English
Джерело:  Fox News

Американський лідер Дональд Трамп неочікувано для всіх заявив, що станом на сьогодні не час вимагати від російського диктатора Володимира Путіна згоди на припинення вогню проти України.

Головні тези:

  • Американський лідер підтримує ідею зниження цін на нафту.
  • Трамп вважає, що ключову роль у цьому процесі може відіграти Європи.

Трамп виступив з новою скандальною заявою

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив в коментарі журналістам перед своїм візитом до Великої Британії, що стартував 18 вересня.

Здається, зараз ще не час просити Путіна про припинення вогню. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я вживу жорстких заходів. Потрібно й надалі знижувати ціни на нафту.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американський лідер досі переконаний в тому, що війна Росії проти України швидко закінчиться, якщо світові ціни на нафту впадуть.

[Британський прем’єр-міністр Кір] Стармер погоджується, що Європа повинна припинити купувати нафту у Росії, — заявив Трамп вже сьогодні, на другий день свого візиту до Британії.

На думку американського лідера, якби Європа ввела санкції проти Китаю, який купує російську нафту, то Пекін змусив би диктатора Володимира Путіна врешті завершити війну проти України.

