Завершення війни. Глава MI6 повідомив українцям невтішні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Завершення війни. Глава MI6 повідомив українцям невтішні новини

Річард Мур
Read in English
Джерело:  Reuters

Шеф британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що станом на сьогодні немає "жодних ознак" того, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у завершенні війни проти України. Він буде добиватися лише капітуляції Києва.

Головні тези:

  • Глава MI6 вважає, що Росія недооцінила силу України.
  • Вольфганг Ішингер переконаний, що перемовини з Росією можливі, однак добитися цього непросто.

Глава MI6 поділився своїм аналізом

Як зазначив Річард Мур, російський диктатор Путін "взявся за надто складне завдання".

Ба більше, він недооцінив силу та відвагу українців у цій війні.

Окрім того, Мур офіційно підтвердив у Стамбулі, що британська розвідка MI6 запускає новий портал у даркнеті для вербування шпигунів з РФ.

Згодом агентство оприлюднить інструкції на своєму офіційному YouTube-каналі, щоб допомогти новобранцям передавати інформацію про ворожі розвідувальні дії або тероризм.

Своїм прогнозом також поділився багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

Журналісти поцікавилися у нього, коли врешті розпочнуться мирні перемовини з офіційною Москвою.

На переконання Ішингера, мир з Росією можливий, однак добитися цього дуже важко.

Я б не сказав, що переговори зайшли в глухий кут. Я б сказав, що переговори насправді ще не почалися. І ми сподіваємося, що в якийсь момент вони почнуться, — заявив він.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін звільнив Козака — він добивався завершення війни проти України
Козак
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це станеться". Трамп дав Україні гучну обіцянку
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що насправді відбувається навколо Купʼянська — відео
Ситуація навколо Купʼянська - останні подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?