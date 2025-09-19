Завершення війни. Глава MI6 повідомив українцям невтішні новини

Шеф британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що станом на сьогодні немає "жодних ознак" того, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у завершенні війни проти України. Він буде добиватися лише капітуляції Києва.
Головні тези:
- Глава MI6 вважає, що Росія недооцінила силу України.
- Вольфганг Ішингер переконаний, що перемовини з Росією можливі, однак добитися цього непросто.
Глава MI6 поділився своїм аналізом
Як зазначив Річард Мур, російський диктатор Путін "взявся за надто складне завдання".
Ба більше, він недооцінив силу та відвагу українців у цій війні.
Окрім того, Мур офіційно підтвердив у Стамбулі, що британська розвідка MI6 запускає новий портал у даркнеті для вербування шпигунів з РФ.
Своїм прогнозом також поділився багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.
Журналісти поцікавилися у нього, коли врешті розпочнуться мирні перемовини з офіційною Москвою.
На переконання Ішингера, мир з Росією можливий, однак добитися цього дуже важко.
