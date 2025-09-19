Завершение войны. Глава MI6 сообщил украинцам нелестные новости
Завершение войны. Глава MI6 сообщил украинцам нелестные новости

Глава MI6 поделился своим анализом
Источник:  Reuters

Шеф британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что по состоянию на сегодняшний день нет "никаких признаков" того, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в завершении войны против Украины. Он будет добиваться только капитуляции Киева.

Главные тезисы

  • Глава MI6 считает, что Россия недооценила силу Украины.
  • Вольфганг Ишингер убежден, что переговоры с Россией возможны, однако добиться этого непросто.

Как отметил Ричард Мур, российский диктатор Путин "взялся за слишком сложную задачу".

Более того, он недооценил силу и отвагу украинцев в этой войне.

Кроме того, Мур официально подтвердил в Стамбуле, что британская разведка MI6 запускает новый портал в даркнете для вербовки шпионов из РФ.

Впоследствии агентство обнародует инструкции на своем официальном YouTube-канале, чтобы помочь новобранцам передавать информацию о вражеских разведывательных действиях или терроризме.

Своим прогнозом также поделился многолетний глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Журналисты поинтересовались у него, когда, наконец, начнутся мирные переговоры с официальной Москвой.

По убеждению Ишингера, мир с Россией возможен, однако добиться этого очень сложно.

Я бы не сказал, что переговоры зашли в тупик. Я бы сказал, что переговоры действительно еще не начались. И мы надеемся, что в какой-то момент они начнутся, — заявил он.

