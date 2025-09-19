Шеф британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что по состоянию на сегодняшний день нет "никаких признаков" того, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в завершении войны против Украины. Он будет добиваться только капитуляции Киева.

Глава MI6 поделился своим анализом

Как отметил Ричард Мур, российский диктатор Путин "взялся за слишком сложную задачу".

Более того, он недооценил силу и отвагу украинцев в этой войне.

Кроме того, Мур официально подтвердил в Стамбуле, что британская разведка MI6 запускает новый портал в даркнете для вербовки шпионов из РФ.

Впоследствии агентство обнародует инструкции на своем официальном YouTube-канале, чтобы помочь новобранцам передавать информацию о вражеских разведывательных действиях или терроризме. Поделиться

Своим прогнозом также поделился многолетний глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Журналисты поинтересовались у него, когда, наконец, начнутся мирные переговоры с официальной Москвой.

По убеждению Ишингера, мир с Россией возможен, однако добиться этого очень сложно.