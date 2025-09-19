Завершение войны. Глава MI6 сообщил украинцам нелестные новости

Шеф британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что по состоянию на сегодняшний день нет "никаких признаков" того, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в завершении войны против Украины. Он будет добиваться только капитуляции Киева.
Главные тезисы
- Глава MI6 считает, что Россия недооценила силу Украины.
- Вольфганг Ишингер убежден, что переговоры с Россией возможны, однако добиться этого непросто.
Глава MI6 поделился своим анализом
Как отметил Ричард Мур, российский диктатор Путин "взялся за слишком сложную задачу".
Более того, он недооценил силу и отвагу украинцев в этой войне.
Кроме того, Мур официально подтвердил в Стамбуле, что британская разведка MI6 запускает новый портал в даркнете для вербовки шпионов из РФ.
Своим прогнозом также поделился многолетний глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Журналисты поинтересовались у него, когда, наконец, начнутся мирные переговоры с официальной Москвой.
По убеждению Ишингера, мир с Россией возможен, однако добиться этого очень сложно.
