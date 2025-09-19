Мінфін знайшов нове джерело для фінансування армії України

Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко офіційно підтвердив, що наразі Кабмін проводить активні переговори з міжнародними партнерами щодо залучення їхніх коштів для фінансування сектору безпеки та оборони України.

Союзники України можуть фінансувати зарплати військових

Народні обранці поцікавилися у Сергія Марченка, чи ведуться перемовини з партнерами щодо прямого фінансування їхніми грошима зарплат українських військових. Міністр фінансів відповів ствердно:

Ми переконуємо партнерів спрямовувати ресурси не лише на громадянські потреби, а й сектор безпеки та оборони. Сергій Марченко Глава Міністерства фінансів України

За словами очільника відомства, станом на сьогодні важливий пріоритет, який український лідер Володимир Зеленський поставив перед Кабінетом міністрів.

Саме тому уряд робить все можливе, що відшукати надійні джерела покриття оборонних витрат у середньостроковій перспективі.

На цьому тлі Мінфін представив попередні розрахунки: відомство визначило кількість військовослужбовців, необхідних після завершення активної фази війни, та обсяги фінансування за категоріями.

Що важливо розуміти, ці дані будуть базою для спільних дій уряду та міжнародних партнерів.

Як зазначив Марченко, залучення таких коштів може стати частиною пакету гарантій безпеки України.