Трамп резко изменил позицию Германии касательно помощи Украине

Как удалось узнать Bloomberg, официальный Берлин неожиданно сменил позицию и теперь поддерживает расширение использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Что важно понимать, это произошло под влиянием американского лидера Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Украина может получить дополнительную финансовую поддержку благодаря изменению позиции ФРГ.
- Механизмы использования замороженных российских активов разрабатываются вместе с союзниками.
Германия стала более решительной
Лидеры Европы совместно с партнерами из "Большой семерки" ищут механизмы более масштабного использования замороженных активов РФ.
Главная цель — получение дополнительных доходов для поддержки Украины.
Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство из около 300 млрд долл. находится в Европе.
На этом фоне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала искать новые способы, чтобы заставить Россию заплатить за войну, которую она ведет.
Согласно данным журналистов, это произошло на фоне беспокойства последними заявлениями Дональда Трампа.
Существует большая вероятность того, что поддержка Киева со стороны США существенно ослабнет. А это значит, что бремя помощи Украине ляжет в значительной степени на немецкую экономику.
