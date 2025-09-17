Трамп резко изменил позицию Германии касательно помощи Украине

Как удалось узнать Bloomberg, официальный Берлин неожиданно сменил позицию и теперь поддерживает расширение использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Что важно понимать, это произошло под влиянием американского лидера Дональда Трампа.

Германия стала более решительной

Лидеры Европы совместно с партнерами из "Большой семерки" ищут механизмы более масштабного использования замороженных активов РФ.

Главная цель — получение дополнительных доходов для поддержки Украины.

Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство из около 300 млрд долл. находится в Европе.

На этом фоне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала искать новые способы, чтобы заставить Россию заплатить за войну, которую она ведет.

Германия, которая долго осторожно относилась к защите финансового центра Европы и соблюдению принципа государственного иммунитета, теперь стала активным сторонником максимального использования доходов от этих средств, — сообщили источники на условиях анонимности.

Согласно данным журналистов, это произошло на фоне беспокойства последними заявлениями Дональда Трампа.