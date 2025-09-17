"Любовная интрижка с Путиным". В Сенате возмущены действиями Трампа

Как удалось узнать журналистам, в Сенате растет волна недовольства и возмущения из-за отказа президента Дональда Трампа дать им разрешение на принятие жесткого двухпартийного закона о санкциях против России и стран, покупающих ее нефть.

У сенаторов может закончиться терпение относительно Трампа

Поскольку глава Белого дома до сих пор не принял никакого серьезного решения, большинство республиканцев в Сенате склоняются к мнению, что он не собирается помогать Украине или усиливать давление на Путина.

Меня тошнит от Трампа, Джей Ди (Венса) и их "любовной интрижки с Путиным", — признался один из сенаторов, реагируя на саммит на Аляске и недавние заявления вице-президента Венса на защиту подхода Путина к мирным переговорам. Поделиться

Республиканец обратил внимание на то, что массированная атака России с использованием беспилотников и ракет на Украину на прошлой неделе была серьезной провокацией.

Кроме того, она подтверждает, что Путин больше не боится мести со стороны США.

Они просто проверяют, насколько мы готовы прогнуться. Меня от этого тошнит, — признался американский политик. Поделиться

Еще один республиканец обратил внимание на то, что президент США часто выступает с жесткими заявлениями касательно России, однако не принимает серьезных решений.