"Любовная интрижка с Путиным". В Сенате возмущены действиями Трампа

Как удалось узнать журналистам, в Сенате растет волна недовольства и возмущения из-за отказа президента Дональда Трампа дать им разрешение на принятие жесткого двухпартийного закона о санкциях против России и стран, покупающих ее нефть.
Главные тезисы
- Некоторые сенаторы начали публично критиковать Трампа за его пророссийскую позицию.
- Сенатор Том Тиллис выразил недовольство отсутствием прогресса в рассмотрении законопроекта о санкциях.
У сенаторов может закончиться терпение относительно Трампа
Поскольку глава Белого дома до сих пор не принял никакого серьезного решения, большинство республиканцев в Сенате склоняются к мнению, что он не собирается помогать Украине или усиливать давление на Путина.
Республиканец обратил внимание на то, что массированная атака России с использованием беспилотников и ракет на Украину на прошлой неделе была серьезной провокацией.
Кроме того, она подтверждает, что Путин больше не боится мести со стороны США.
Еще один республиканец обратил внимание на то, что президент США часто выступает с жесткими заявлениями касательно России, однако не принимает серьезных решений.
Сенаторов возмущает тот факт, что Трамп посылает, мягко говоря, "противоречивые сигналы".
