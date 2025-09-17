"Любовна інтрижка з Путіним". У Сенаті обурені діями Трампа
"Любовна інтрижка з Путіним". У Сенаті обурені діями Трампа

Трамп
Джерело:  The Hill

Як вдалося дізнатися журналістам, в Сенаті зростає хвиля невдоволення та обурення через відмову президента Дональда Трампа дати їм дозвіл на ухвалення жорсткого двопартійного закону про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту. 

Головні тези:

  • Деякі сенатори почали публічно критикувати Трампа за його проросійську позицію.
  • Сенатор Том Тілліс висловив невдоволення відсутністю прогресу в розгляді законопроекту про санкції.

У сенаторів може увірватися терпець щодо Трампа

Оскільки очільник Білого дому досі не ухвалив жодного серйозного рішення, то більшість республіканців у Сенаті схиляються до думки, що він не збирається допомагати Україні чи посилювати тиск на Путіна.

Мене нудить від Трампа, Джей Ді (Венса) і їхньої "любовної інтрижки з Путіним, — зізнався один із сенаторів, реагуючи саміт на Алясці та нещодавні заяви віцепрезидента Венса на захист підходу Путіна до мирних переговорів.

Республіканець звернув увагу на те, що масована атака Росії з використанням безпілотників і ракет на Україну минулого тижня була серйозною провокацією.

Окрім того, вона підтверджує, що Путін більше не боїться помстити з боку США.

Вони просто перевіряють, наскільки ми готові прогнутися. Мене від цього нудить, — зізнався американський політик.

Ще один республіканець звернув увагу на те, що президент США часто виступає з жорсткими заявами щодо Росії, однак не ухвалює серйозних рішень.

Сенаторів обурює той факт, що Трамп надсилає, м'яко кажучи, "суперечливі сигнали" щодо країни-агресорки.

