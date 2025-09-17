"Любовна інтрижка з Путіним". У Сенаті обурені діями Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, в Сенаті зростає хвиля невдоволення та обурення через відмову президента Дональда Трампа дати їм дозвіл на ухвалення жорсткого двопартійного закону про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту.

У сенаторів може увірватися терпець щодо Трампа

Оскільки очільник Білого дому досі не ухвалив жодного серйозного рішення, то більшість республіканців у Сенаті схиляються до думки, що він не збирається допомагати Україні чи посилювати тиск на Путіна.

Мене нудить від Трампа, Джей Ді (Венса) і їхньої "любовної інтрижки з Путіним, — зізнався один із сенаторів, реагуючи саміт на Алясці та нещодавні заяви віцепрезидента Венса на захист підходу Путіна до мирних переговорів.

Республіканець звернув увагу на те, що масована атака Росії з використанням безпілотників і ракет на Україну минулого тижня була серйозною провокацією.

Окрім того, вона підтверджує, що Путін більше не боїться помстити з боку США.

Вони просто перевіряють, наскільки ми готові прогнутися. Мене від цього нудить, — зізнався американський політик.

Ще один республіканець звернув увагу на те, що президент США часто виступає з жорсткими заявами щодо Росії, однак не ухвалює серйозних рішень.