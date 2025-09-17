Король Чарльз має цікавий план щодо Трампа та України

Як вдалося дізнатися виданню Politico, американський лідер Дональд Трамп прибув до Великої Британії, де його зустріли з почестями. Король Чарльз ІІІ налаштований скористатися цим візитом, щоб схилити президента США на бік України й таким чином допомогти Києву виграти війну проти РФ.

Король Чарльз спробує переконати Трампа

Згідно з даними журналістів, очільника Білого дому і першу леді США вітатимуть у королівському дворі з найвищою пишністю, яка лише можлива.

На цьому тлі прем’єр Британії Кір Стармер та король Чарльз будуть намагатися зробити все можливе, щоб Трамп врешті посилив тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

Попри те, що офіційно обговорення російсько-української війни не заплановано у програмі візиту, саме це питання може перебувати у центрі уваги сторін.

За словами одного з інсайдерів, король Чарльз "дуже добре обізнаний" із розвитком перемовин щодо завершення війни, а також безпосередньо знайомий з українським лідером Володимиром Зеленським.

Це дає прем’єру (Кіру Стармеру — ред.) інструмент, якого бракує багатьом європейським лідерам: співчутливого монарха, який тихо, але послідовно демонструє підтримку Києву — і готовий зробити свій внесок, аби зменшити скепсис США щодо цієї справи, — наголошують журналісти. Поширити

Трамп має глибоку повагу та прихильність до королівської родини, тому, цілком можливо, дослухається до монарха.