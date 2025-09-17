Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна зупинила три наступальні кампанії Росії. Однак проблема полягає в тому, що російський диктатор Володимир Путін замислив провести ще дві.
Головні тези:
- Російські загарбники не змогли окупувати Схід України протягом понад 11 років.
- Світ не повинен довіряти заявам Кремля, адже це брехня і маніпуляції.
Армія РФ продовжить наступати в Україні
За словами українського лідера, наразі дійсно трішки змінюється настрій в Європі та в США.
Глава держави звернув увагу на те, що російські загарбники за понад 11 років не змогли окупувати Схід України.
Кремль цинічно хизується, що його армія може легко захопити місто Суми.
Однак, як зазначив Зеленський, все це є брехня і маніпуляції.
Президент України наголосив, що ворог потерпає від великої кількості жертв та серйозних втрат техніки й зброї на полі бою.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-