"Дві важкі наступальні кампанії". Зеленський попередив про плани Путіна

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна зупинила три наступальні кампанії Росії. Однак проблема полягає в тому, що російський диктатор Володимир Путін замислив провести ще дві.

Армія РФ продовжить наступати в Україні

За словами українського лідера, наразі дійсно трішки змінюється настрій в Європі та в США.

В цілому я радий, дійсно радий, що всі просування РФ, всі їхні наступальні місії, а їх було вже три, і попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії. Три останні їх місії провалились. І, на мій погляд, це дуже важливий сигнал. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що російські загарбники за понад 11 років не змогли окупувати Схід України.

Кремль цинічно хизується, що його армія може легко захопити місто Суми.

Однак, як зазначив Зеленський, все це є брехня і маніпуляції.

І ми все це зможемо довести. І так воно і сталося: три кампанії росіяни програли.

Президент України наголосив, що ворог потерпає від великої кількості жертв та серйозних втрат техніки й зброї на полі бою.