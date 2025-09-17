"Дві важкі наступальні кампанії". Зеленський попередив про плани Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

"Дві важкі наступальні кампанії". Зеленський попередив про плани Путіна

Зеленський
Read in English
Джерело:  Sky News

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна зупинила три наступальні кампанії Росії. Однак проблема полягає в тому, що російський диктатор Володимир Путін замислив провести ще дві.

Головні тези:

  • Російські загарбники не змогли окупувати Схід України протягом понад 11 років.
  • Світ не повинен довіряти заявам Кремля, адже це брехня і маніпуляції.

Армія РФ продовжить наступати в Україні

За словами українського лідера, наразі дійсно трішки змінюється настрій в Європі та в США.

В цілому я радий, дійсно радий, що всі просування РФ, всі їхні наступальні місії, а їх було вже три, і попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії. Три останні їх місії провалились. І, на мій погляд, це дуже важливий сигнал.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що російські загарбники за понад 11 років не змогли окупувати Схід України.

Кремль цинічно хизується, що його армія може легко захопити місто Суми.

Однак, як зазначив Зеленський, все це є брехня і маніпуляції.

І ми все це зможемо довести. І так воно і сталося: три кампанії росіяни програли.

Президент України наголосив, що ворог потерпає від великої кількості жертв та серйозних втрат техніки й зброї на полі бою.

Категорія
Політика
Дата публікації
Категорія
Політика
Дата публікації
Категорія
Політика
Дата публікації
