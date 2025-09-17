"Две тяжелые наступательные кампании". Зеленский предупредил о планах Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Две тяжелые наступательные кампании". Зеленский предупредил о планах Путина

Армия РФ продолжит наступать в Украине
Read in English
Читати українською
Источник:  Sky News

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина остановила три наступательных кампании России. Однако проблема состоит в том, что российский диктатор Владимир Путин решил провести еще две.

Главные тезисы

  • Российские захватчики не смогли оккупировать Восток Украины за более 11 лет.
  • Мир не должен доверять заявлениям Кремля, ведь это ложь и манипуляции.

Армия РФ продолжит наступать в Украине

По словам украинского лидера, сейчас действительно немного меняется настроение в Европе и в США.

В целом, я рад, действительно рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании. Три последних их миссии провалились. И, по моему мнению, это очень важный сигнал.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что российские захватчики за более 11 лет не смогли оккупировать Восток Украины.

Кремль цинично кичится, что его армия может легко оккупировать город Сумы.

Однако, как отметил Зеленский, все это ложь и манипуляции.

И мы все это сможем доказать. И так оно и случилось: три кампании россияне проиграли.

Президент Украины подчеркнул, что враг страдает от большого количества жертв и серьезных потерь техники и оружия на поле боя.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем на самом деле Путин атаковал Польшу — объяснение полковника Кэмпа
Путин имеет четкую цель касательно НАТО и Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин бросил новый вызов Трампу — какая цель
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В ООН заговорили о введении в Украину своих миротворцев
ООН готова обеспечить защиту Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?