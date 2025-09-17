"Две тяжелые наступательные кампании". Зеленский предупредил о планах Путина

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина остановила три наступательных кампании России. Однако проблема состоит в том, что российский диктатор Владимир Путин решил провести еще две.

Армия РФ продолжит наступать в Украине

По словам украинского лидера, сейчас действительно немного меняется настроение в Европе и в США.

В целом, я рад, действительно рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании. Три последних их миссии провалились. И, по моему мнению, это очень важный сигнал. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что российские захватчики за более 11 лет не смогли оккупировать Восток Украины.

Кремль цинично кичится, что его армия может легко оккупировать город Сумы.

Однако, как отметил Зеленский, все это ложь и манипуляции.

И мы все это сможем доказать. И так оно и случилось: три кампании россияне проиграли. Поделиться

Президент Украины подчеркнул, что враг страдает от большого количества жертв и серьезных потерь техники и оружия на поле боя.