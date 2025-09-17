Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина остановила три наступательных кампании России. Однако проблема состоит в том, что российский диктатор Владимир Путин решил провести еще две.
Главные тезисы
- Российские захватчики не смогли оккупировать Восток Украины за более 11 лет.
- Мир не должен доверять заявлениям Кремля, ведь это ложь и манипуляции.
Армия РФ продолжит наступать в Украине
По словам украинского лидера, сейчас действительно немного меняется настроение в Европе и в США.
Глава государства обратил внимание на то, что российские захватчики за более 11 лет не смогли оккупировать Восток Украины.
Кремль цинично кичится, что его армия может легко оккупировать город Сумы.
Однако, как отметил Зеленский, все это ложь и манипуляции.
Президент Украины подчеркнул, что враг страдает от большого количества жертв и серьезных потерь техники и оружия на поле боя.
