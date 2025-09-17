У короля Чарльза есть интересный план относительно Трампа и Украины

Как удалось узнать изданию Politico, американский лидер Дональд Трамп прибыл в Великобританию, где его встретили с почестями. Король Чарльз ІІІ настроен воспользоваться этим визитом, чтобы склонить президента США на сторону Украины и таким образом помочь Киеву выиграть войну против РФ.

Король Чарльз попытается убедить Трампа

Согласно данным журналистов, главу Белого дома и первую леди США будут приветствовать в королевском дворе с наивысшей пышностью, которая только возможна.

На этом фоне премьер Британии Кир Стармер и король Чарльз будут пытаться сделать все возможное, чтобы Трамп наконец-то усилил давление на российского диктатора Владимира Путина.

Несмотря на то, что официально обсуждение российско-украинской войны не запланировано в программе визита, этот вопрос может находиться в центре внимания сторон.

По словам одного из инсайдеров, король Чарльз "очень хорошо осведомлен" о развитии переговоров по завершению войны, а также непосредствено знаком с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Это дает премьеру (Киру Стармеру — ред.) инструмент, недостающий многим европейским лидерам: участливого монарха, который тихо, но последовательно демонстрирует поддержку Киеву — и готов внести свой вклад, чтобы уменьшить скепсис США в этом деле, — отмечают журналисты. Поделиться

Трамп глубоко уважает королевскую семью, поэтому, вполне возможно, прислушается к монарху.