У короля Чарльза есть интересный план относительно Трампа и Украины

Как удалось узнать изданию Politico, американский лидер Дональд Трамп прибыл в Великобританию, где его встретили с почестями. Король Чарльз ІІІ настроен воспользоваться этим визитом, чтобы склонить президента США на сторону Украины и таким образом помочь Киеву выиграть войну против РФ.
Главные тезисы
- Король Чарльз и Кир Стармер объединят усилия, чтобы договориться с президентом США.
- Трамп уважает королевскую семью, поэтому может прислушаться к монарху.
Король Чарльз попытается убедить Трампа
Согласно данным журналистов, главу Белого дома и первую леди США будут приветствовать в королевском дворе с наивысшей пышностью, которая только возможна.
На этом фоне премьер Британии Кир Стармер и король Чарльз будут пытаться сделать все возможное, чтобы Трамп наконец-то усилил давление на российского диктатора Владимира Путина.
Несмотря на то, что официально обсуждение российско-украинской войны не запланировано в программе визита, этот вопрос может находиться в центре внимания сторон.
По словам одного из инсайдеров, король Чарльз "очень хорошо осведомлен" о развитии переговоров по завершению войны, а также непосредствено знаком с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Трамп глубоко уважает королевскую семью, поэтому, вполне возможно, прислушается к монарху.
