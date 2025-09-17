США внесли первый вклад в Инвестиционный фонд восстановления Украины

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере 75 млн долл., в то же время Украина удвоит этот вклад.

США внесли вклад в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Инвестиционный фонд восстановления начинает свою операционную работу — есть первый вклад! Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла инвестиционное обязательство в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот вклад. Таким образом, мы формируем стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления из совокупных $150 млн. Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и сегодня можем заявить: операционная работа стартовала. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Первыми в фокусе — проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. Целью реализовать 3 проекта до конца 2026 года.

Важно, что Фонд строится на принципе равенства. Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона. Это не только демонстрирует нашу ответственность, но подчеркивает, что мы рассматриваем Фонд как общий инструмент восстановления и долгосрочного сотрудничества. Поделиться

Это решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины.