США внесли первый вклад в Инвестиционный фонд восстановления Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

США внесли первый вклад в Инвестиционный фонд восстановления Украины

Юлия Свириденко
США
Читати українською

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере 75 млн долл., в то же время Украина удвоит этот вклад.

Главные тезисы

  • Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла инвестиционное обязательство в Инвестиционный фонд восстановления Украины на 75 млн долларов.
  • Фокус проектов фонда включает в себя энергетику, инфраструктуру и критические минералы с планами реализации 3 проектов к 2026 году.
  • Фонд строится на принципах равенства, где Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона.

США внесли вклад в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Инвестиционный фонд восстановления начинает свою операционную работу — есть первый вклад! Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла инвестиционное обязательство в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот вклад. Таким образом, мы формируем стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления из совокупных $150 млн. Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и сегодня можем заявить: операционная работа стартовала.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Первыми в фокусе — проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. Целью реализовать 3 проекта до конца 2026 года.

Важно, что Фонд строится на принципе равенства. Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона. Это не только демонстрирует нашу ответственность, но подчеркивает, что мы рассматриваем Фонд как общий инструмент восстановления и долгосрочного сотрудничества.

Это решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины.

Этот стартовый капитал имеет дополнительное содержание для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и американского бизнеса в нашей стране. Благодарна американским партнерам за доверие. Вместе мы сильнее.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?