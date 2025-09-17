США внесли первый вклад в Инвестиционный фонд восстановления Украины

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере 75 млн долл., в то же время Украина удвоит этот вклад.
Главные тезисы
- Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла инвестиционное обязательство в Инвестиционный фонд восстановления Украины на 75 млн долларов.
- Фокус проектов фонда включает в себя энергетику, инфраструктуру и критические минералы с планами реализации 3 проектов к 2026 году.
- Фонд строится на принципах равенства, где Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона.
США внесли вклад в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления
Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Первыми в фокусе — проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. Целью реализовать 3 проекта до конца 2026 года.
Это решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины.
Этот стартовый капитал имеет дополнительное содержание для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и американского бизнеса в нашей стране. Благодарна американским партнерам за доверие. Вместе мы сильнее.