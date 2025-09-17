США зробили перший внесок до Інвестиційного фонду відбудови України

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром 75 млн дол, водночас Україна подвоїть цей внесок.
Головні тези:
- США зробили внесок у Інвестиційний фонд відбудови України розміром 75 млн дол.
- Інвестиційний фонд почав свою операційну роботу та збільшує свій капітална на 150 млн дол.
- Фокус проєктів — енергетика, інфраструктура та критичні мінерали з реалізацією 3 проєктів до 2026 року.
США зробили внесок до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови
Про це повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Першими у фокусі — проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Маємо на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року.
Це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України.
Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні. Вдячна американським партнерам за довіру. Разом ми сильніші.