США зробили перший внесок до Інвестиційного фонду відбудови України

США зробили внесок до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

Про це повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Інвестиційний фонд відбудови починає свою операційну роботу — є перший внесок! Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок. Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

Першими у фокусі — проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Маємо на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року.

Важливо, що Фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці. Поширити

Це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України.