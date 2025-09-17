США зробили перший внесок до Інвестиційного фонду відбудови України
США зробили перший внесок до Інвестиційного фонду відбудови України

Юлія Свириденко
Україна

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром 75 млн дол, водночас Україна подвоїть цей внесок.

Головні тези:

  • США зробили внесок у Інвестиційний фонд відбудови України розміром 75 млн дол.
  • Інвестиційний фонд почав свою операційну роботу та збільшує свій капітална на 150 млн дол.
  • Фокус проєктів — енергетика, інфраструктура та критичні мінерали з реалізацією 3 проєктів до 2026 року.

США зробили внесок до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

Про це повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Інвестиційний фонд відбудови починає свою операційну роботу — є перший внесок! Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок. Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України

Першими у фокусі — проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Маємо на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року.

Важливо, що Фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці.

Це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України.

Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні. Вдячна американським партнерам за довіру. Разом ми сильніші.

