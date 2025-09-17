Трамп різко змінив позицію Німеччини щодо допомоги Україні

Як вдалося дізнатися Bloomberg, офіційний Берлін неочікувано змінив позицію та тепер підтримує розширення використання заморожених російських активів для фінансування України. Що важливо розуміти, це сталося під впливом американського лідера Дональда Трампа.

Німеччина стала більш рішучою

Лідери Європи спільно з партнерами з "Великої сімки" шукають механізми ширшого використання заморожених активів РФ.

Головна мета наразі — отримання додаткових доходів на підтримку України.

Ні для кого не секрет, що переважна більшість із близько 300 млрд дол знаходиться в Європі.

На цьому тлі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала шукати нові способи, щоб змусити Росію заплатити війну, яку вона веде.

Німеччина, яка тривалий час обережно ставилася до захисту фінансового центру Європи та дотримання принципу державного імунітету, тепер стала активним прихильником максимального використання прибутків від цих коштів, — повідомили джерела на умовах анонімності.

Згідно з даними журналістів, це сталося на тлі занепокоєння останніми заявами Дональда Трампа.