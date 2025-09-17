Євросоюз планує покарати Ізраїль за терор у Газі

Європейська комісія уже пропонує серію кроків для покарання Ізраїлю за його воєнні дії у секторі Гази та важку гуманітарну ситуацію, яка там склалась. Насамперед йдеться про призупинення окремих торговельних положень Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем.
Головні тези:
- Ізраїль ризикує втратити близько 5,8 мільярда євро потенційного прибутку.
- Єврокомісія також пропонує санкції проти ізраїльських міністрів.
Ізраїль повинен відповісти за свої дії
Наразі існує висока ймовірність того, що офіційний Брюссель призупинить пряму підтримку різних ізраїльських проєктів.
Європейський союз уже дійшов висновку, що дії влади Ізраїлю порушили основоположні елементи, пов’язані із повагою до прав людини та демократичних принципів.
Це дає владі ЄС право призупинити дію Угоди в односторонньому порядку.
За словами фахівців, призупинення стосується основних торговельних положень Угоди.
Фактично це призведе до втрати Ізраїлем преференційного доступу до ринку блоку.
