Євросоюз планує покарати Ізраїль за терор у Газі
Категорія
Світ
Дата публікації

Євросоюз планує покарати Ізраїль за терор у Газі

Єврокомісія
Ізраїль повинен відповісти за свої дії
Read in English

Європейська комісія уже пропонує серію кроків для покарання Ізраїлю за його воєнні дії у секторі Гази та важку гуманітарну ситуацію, яка там склалась. Насамперед йдеться про призупинення окремих торговельних положень Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем.

Головні тези:

  • Ізраїль ризикує втратити близько 5,8 мільярда євро потенційного прибутку.
  • Єврокомісія також пропонує санкції проти ізраїльських міністрів.

Ізраїль повинен відповісти за свої дії

Наразі існує висока ймовірність того, що офіційний Брюссель призупинить пряму підтримку різних ізраїльських проєктів.

Європейський союз уже дійшов висновку, що дії влади Ізраїлю порушили основоположні елементи, пов’язані із повагою до прав людини та демократичних принципів.

Це дає владі ЄС право призупинити дію Угоди в односторонньому порядку.

Порушення стосується швидкого погіршення гуманітарної ситуації в Газі після воєнної інтервенції Ізраїлю, блокади гуманітарної допомоги, посилення військових операцій та рішення ізраїльської влади просувати план забудови на Західному березі ріки Йордан.

За словами фахівців, призупинення стосується основних торговельних положень Угоди.

Фактично це призведе до втрати Ізраїлем преференційного доступу до ринку блоку.

Відтак, на ці товари нараховуватимуться мита на рівні, який застосовується до будь-якої іншої третьої країни, з якою ЄС не має угоди про вільну торгівлю.

