Євросоюз планує покарати Ізраїль за терор у Газі

Європейська комісія уже пропонує серію кроків для покарання Ізраїлю за його воєнні дії у секторі Гази та важку гуманітарну ситуацію, яка там склалась. Насамперед йдеться про призупинення окремих торговельних положень Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем.