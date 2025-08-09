Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів для встановлення повного контролю над Газою

Ізраїльський уряд готує мобілізацію десятків тисяч резервістів до збройних сил напередодні встановлення повного контролю Сектора Гази. Ці плани вже зустріли критику з боку ізраїльського військового командування.
Головні тези:
- Ізраїль готує мобілізацію десятків тисяч резервістів для встановлення повного контролю над Газою.
- Високопосадовці ЦАХАЛ критикують рішення уряду щодо захоплення Гази, назвавши це серйозною помилкою.
- Уряд Ізраїлю підтримує п'ять головних пунктів у плані щодо Гази, зокрема роззброєння ХАМАСу та демілітаризацію регіону.
Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів
Вже 10 серпня буде схвалено мобілізацію десятків тисяч резервістів до армії. Вони будуть перебувати на військовій службі щонайменше 75 днів — попри обіцянки уряду.
Високопосадовці Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) різко розкритикували рішення уряду, а також поведінку деяких міністрів. За словами військових, "війна перетворилася на джип, що загруз в піску".
Серед критиків — начальник Генерального штабу ЦАХАЛ Еял Замір. Рішення кабінету міністрів було прийнято всупереч його позиції, оскільки Замір вважає захоплення Гази серйозною помилкою.
Зазначимо, ще 8 серпня кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план Беньяміна Нетаньяху щодо встановлення повного військового контролю над містом Газа.
Ізраїльський уряд просуває п'ять головних пунктів:
роззброєння ХАМАСу;
повернення всіх 50 заручників, що залишилися, 20 з яких, як вважається, живі;
демілітаризація Гази;
контроль Ізраїлю над безпекою в Газі;
існування альтернативного цивільного уряду, який не є ХАМАСом або Палестинською адміністрацією.
