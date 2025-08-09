Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів для встановлення повного контролю над Газою

Ізраїльський уряд готує мобілізацію десятків тисяч резервістів до збройних сил напередодні встановлення повного контролю Сектора Гази. Ці плани вже зустріли критику з боку ізраїльського військового командування.

Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів

Вже 10 серпня буде схвалено мобілізацію десятків тисяч резервістів до армії. Вони будуть перебувати на військовій службі щонайменше 75 днів — попри обіцянки уряду.

Високопосадовці Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) різко розкритикували рішення уряду, а також поведінку деяких міністрів. За словами військових, "війна перетворилася на джип, що загруз в піску".

Серед критиків — начальник Генерального штабу ЦАХАЛ Еял Замір. Рішення кабінету міністрів було прийнято всупереч його позиції, оскільки Замір вважає захоплення Гази серйозною помилкою.

Опозицію йому склала низка радикально налаштованих урядовців, які вважають часткову угоду із ХАМАС рівноцінною поразці у війні. Ізраїль, як відомо, вважає вимоги ХАМАС щодо звільнення заручників неприйнятними. Поширити

Зазначимо, ще 8 серпня кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план Беньяміна Нетаньяху щодо встановлення повного військового контролю над містом Газа.

Ізраїльський уряд просуває п'ять головних пунктів: