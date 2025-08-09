Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов для установления полного контроля над Газой

Израильское правительство готовит мобилизацию десятков тысяч резервистов в вооруженные силы накануне установления полного контроля Сектора Газы. Эти планы уже встретили критику со стороны израильского военного командования.

Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов

Уже 10 августа будет одобрена мобилизация десятков тысяч резервистов в армию. Они будут находиться на военной службе не менее 75 дней, несмотря на обещания правительства.

Высокопоставленные чиновники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подвергли резкой критике решения правительства, а также поведение некоторых министров. По словам военных, "война превратилась в погрязший в песке джип".

Среди критиков — начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эял Замир. Решение кабинета министров было принято вопреки его позиции, поскольку Замер считает захват Газы серьезной ошибкой.

Оппозицию ему составил ряд радикально настроенных чиновников, считающих частичное соглашение с ХАМАС равноценным поражению в войне. Израиль, как известно, считает требования ХАМАС по освобождению заложников неприемлемыми. Поделиться

Отметим, еще 8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план Беньямина Нетаньяху по установлению полного военного контроля над городом Газа.

Израильское правительство продвигает пять главных пунктов: