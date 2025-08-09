Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов для установления полного контроля над Газой

Израильское правительство готовит мобилизацию десятков тысяч резервистов в вооруженные силы накануне установления полного контроля Сектора Газы. Эти планы уже встретили критику со стороны израильского военного командования.
Главные тезисы
- Израиль готовит мобилизацию десятков тысяч резервистов для установления контроля над Газой.
- Высокопоставленные чиновники ЦАХАЛ критикуют решение правительства, считая захват Газы серьезной ошибкой.
- Планы правительства Израиля по Газе включают разоружение ХАМАСа, демилитаризацию региона и возвращение заложников.
Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов
Уже 10 августа будет одобрена мобилизация десятков тысяч резервистов в армию. Они будут находиться на военной службе не менее 75 дней, несмотря на обещания правительства.
Высокопоставленные чиновники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подвергли резкой критике решения правительства, а также поведение некоторых министров. По словам военных, "война превратилась в погрязший в песке джип".
Среди критиков — начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эял Замир. Решение кабинета министров было принято вопреки его позиции, поскольку Замер считает захват Газы серьезной ошибкой.
Отметим, еще 8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план Беньямина Нетаньяху по установлению полного военного контроля над городом Газа.
Израильское правительство продвигает пять главных пунктов:
разоружение ХАМАСа;
возвращение всех оставшихся 50 заложников, 20 из которых, как считается, живы;
демилитаризация Газа;
контроль Израиля над безопасностью в Газе;
существование альтернативного гражданского правительства, не являющегося ХАМАСом или Палестинской администрацией.
