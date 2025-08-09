Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов для установления полного контроля над Газой
Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов для установления полного контроля над Газой

Читати українською
Израильское правительство готовит мобилизацию десятков тысяч резервистов в вооруженные силы накануне установления полного контроля Сектора Газы. Эти планы уже встретили критику со стороны израильского военного командования.

  • Израиль готовит мобилизацию десятков тысяч резервистов для установления контроля над Газой.
  • Высокопоставленные чиновники ЦАХАЛ критикуют решение правительства, считая захват Газы серьезной ошибкой.
  • Планы правительства Израиля по Газе включают разоружение ХАМАСа, демилитаризацию региона и возвращение заложников.

Уже 10 августа будет одобрена мобилизация десятков тысяч резервистов в армию. Они будут находиться на военной службе не менее 75 дней, несмотря на обещания правительства.

Высокопоставленные чиновники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подвергли резкой критике решения правительства, а также поведение некоторых министров. По словам военных, "война превратилась в погрязший в песке джип".

Среди критиков — начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эял Замир. Решение кабинета министров было принято вопреки его позиции, поскольку Замер считает захват Газы серьезной ошибкой.

Оппозицию ему составил ряд радикально настроенных чиновников, считающих частичное соглашение с ХАМАС равноценным поражению в войне. Израиль, как известно, считает требования ХАМАС по освобождению заложников неприемлемыми.

Отметим, еще 8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план Беньямина Нетаньяху по установлению полного военного контроля над городом Газа.

Израильское правительство продвигает пять главных пунктов:

  • разоружение ХАМАСа;

  • возвращение всех оставшихся 50 заложников, 20 из которых, как считается, живы;

  • демилитаризация Газа;

  • контроль Израиля над безопасностью в Газе;

  • существование альтернативного гражданского правительства, не являющегося ХАМАСом или Палестинской администрацией.

