Ізраїль атакував з повітря об'єкти хуситів у Ємені — відео

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ураження низки військових цілей хуситів у столиці Ємену. У ЦАХАЛ заявили, що вдарили, зокрема, по президентському палацу у Сані.

ЦАХАЛ атакував хуситські об’єкти у Ємені

Уражено: численні військові цілі, що належать терористичному режиму хуситів у Сані, Ємен, включаючи військовий об'єкт, де розташований палац президента, електростанції Адар і Хізаз, а також місце для зберігання палива — усі вони використовуються для військової діяльності режиму хуситів, — заявили у ЦАХАЛ.

Зазначається, що ударів завдали у відповідь на неодноразові атаки хуситів на Ізраїль за допомогою ракет та БПЛА.

🎯STRUCK: Multiple military targets belonging to the Houthi terrorist regime in Sanaa, Yemen, including a military site in which the presidency palace is located, the Adar and Hizaz power plants, and a site for storing fuel—all used for the military activity of the Houthi regime.… — Israel Defense Forces (@IDF) August 24, 2025

Там наголосили, що хусити за підтримки Ірану продовжують використовувати цивільну інфраструктуру в терористичних цілях.

Нагадаємо, міністерство оборони Ізраїлю санкціонувало мобілізацію приблизно 60 тисяч резервістів для допомоги в захопленні міста Газа.