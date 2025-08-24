Ізраїль атакував з повітря об'єкти хуситів у Ємені — відео
Події
Ізраїль атакував з повітря об'єкти хуситів у Ємені — відео

ЦАХАЛ
хусити

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ураження низки військових цілей хуситів у столиці Ємену. У ЦАХАЛ заявили, що вдарили, зокрема, по президентському палацу у Сані.

Головні тези:

  • ЦАХАЛ атакував військові цілі хуситів у Сані, Ємен, включаючи президентський палац та електростанції.
  • Хусити використовували цивільну інфраструктуру в терористичних цілях, відповідь Ізраїлю була спрямована на захист своїх інтересів.

ЦАХАЛ атакував хуситські об’єкти у Ємені

Уражено: численні військові цілі, що належать терористичному режиму хуситів у Сані, Ємен, включаючи військовий об'єкт, де розташований палац президента, електростанції Адар і Хізаз, а також місце для зберігання палива — усі вони використовуються для військової діяльності режиму хуситів, — заявили у ЦАХАЛ.

Зазначається, що ударів завдали у відповідь на неодноразові атаки хуситів на Ізраїль за допомогою ракет та БПЛА.

Там наголосили, що хусити за підтримки Ірану продовжують використовувати цивільну інфраструктуру в терористичних цілях.

Нагадаємо, міністерство оборони Ізраїлю санкціонувало мобілізацію приблизно 60 тисяч резервістів для допомоги в захопленні міста Газа.

21 серпня стало відомо, що ізраїльська армія розпочала наземне просування в місто Газа. Військові вже контролюють околиці населеного пункту, а найближчим часом очікується подальше розгортання операції.

