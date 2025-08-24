Израиль атаковал с воздуха объекты хуситов в Йемене — видео

Армия обороны Израиля сообщила о поражении ряда военных целей хуситов в столице Йемена. В ЦАХАЛ заявили, что ударили, в частности, по президентскому дворцу в Сане.

ЦАХАЛ атаковал хуситские объекты в Йемене

Впечатлено: многочисленные военные цели, принадлежащие террористическому режиму хуситов в Сане, Йемен, включая военный объект, где расположен дворец президента, электростанции Адар и Хизаз, а также место для хранения топлива — все они используются для военной деятельности режима хуситов, — заявили в ЦАХАЛ.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на неоднократные атаки хуситов на Израиль с помощью ракет и БПЛА.

Там подчеркнули, что хуситы при поддержке Ирана продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в террористических целях.

Напомним, министерство обороны Израиля санкционировало мобилизацию примерно 60 тысяч резервистов для помощи в захвате города Газа.