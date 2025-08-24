Израиль атаковал с воздуха объекты хуситов в Йемене — видео

Армия обороны Израиля сообщила о поражении ряда военных целей хуситов в столице Йемена. В ЦАХАЛ заявили, что ударили, в частности, по президентскому дворцу в Сане.
Главные тезисы
- Армия обороны Израиля атаковала военные объекты хуситов в столице Йемена, включая президентский дворец и электростанции.
- ЦАХАЛ заявили, что удары были направлены на защиту интересов Израиля, так как хуситы использовали гражданскую инфраструктуру в террористических целях.
ЦАХАЛ атаковал хуситские объекты в Йемене
Впечатлено: многочисленные военные цели, принадлежащие террористическому режиму хуситов в Сане, Йемен, включая военный объект, где расположен дворец президента, электростанции Адар и Хизаз, а также место для хранения топлива — все они используются для военной деятельности режима хуситов, — заявили в ЦАХАЛ.
Отмечается, что удары были нанесены в ответ на неоднократные атаки хуситов на Израиль с помощью ракет и БПЛА.
🎯STRUCK: Multiple military targets belonging to the Houthi terrorist regime in Sanaa, Yemen, including a military site in which the presidency palace is located, the Adar and Hizaz power plants, and a site for storing fuel—all used for the military activity of the Houthi regime.…— Israel Defense Forces (@IDF) August 24, 2025
Там подчеркнули, что хуситы при поддержке Ирана продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в террористических целях.
Напомним, министерство обороны Израиля санкционировало мобилизацию примерно 60 тысяч резервистов для помощи в захвате города Газа.
