Израиль атаковал с воздуха объекты хуситов в Йемене — видео
Израиль атаковал с воздуха объекты хуситов в Йемене — видео

ЦАХАЛ
хуситы
Армия обороны Израиля сообщила о поражении ряда военных целей хуситов в столице Йемена. В ЦАХАЛ заявили, что ударили, в частности, по президентскому дворцу в Сане.

  • Армия обороны Израиля атаковала военные объекты хуситов в столице Йемена, включая президентский дворец и электростанции.
  • ЦАХАЛ заявили, что удары были направлены на защиту интересов Израиля, так как хуситы использовали гражданскую инфраструктуру в террористических целях.

ЦАХАЛ атаковал хуситские объекты в Йемене

Впечатлено: многочисленные военные цели, принадлежащие террористическому режиму хуситов в Сане, Йемен, включая военный объект, где расположен дворец президента, электростанции Адар и Хизаз, а также место для хранения топлива — все они используются для военной деятельности режима хуситов, — заявили в ЦАХАЛ.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на неоднократные атаки хуситов на Израиль с помощью ракет и БПЛА.

Там подчеркнули, что хуситы при поддержке Ирана продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в террористических целях.

Напомним, министерство обороны Израиля санкционировало мобилизацию примерно 60 тысяч резервистов для помощи в захвате города Газа.

21 августа стало известно, что израильская армия начала наземное продвижение в Газу. Военные уже контролируют окрестности населенного пункта, а в ближайшее время ожидается дальнейшее развертывание сделки.

